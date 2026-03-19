Debate en Inglaterra sobre la continuidad de Guardiola: "Algunos se están empezando a frustrar un poco con él"

El Manchester City volvió a tropezar en Europa contra su gran verdugo en los últimos años, el Real Madrid. Por tercer año consecutivo, el equipo de Pep Guardiola se quedó fuera de la UEFA Champions League ante los blancos, en una eliminación que dolió especialmente y deja la duda de si podría ser el último encuentro en competición europea del catalán con el City.

Porque más allá del golpe deportivo, que fue doloroso para un equipo que partía como favorito en todas las quinielas, en Inglaterra el foco se ha desplazado rápidamente hacia la figura de Guardiola. Con un año más de contrato por delante, los rumores sobre un posible adiós tras una década histórica en Mánchester no dejan de crecer.

"Algunos aficionados están empezando a frustrarse un poco con él"

Richard Jolly, periodista de The Independent, sostuvo a SPORT que esta nueva caída “no dañará la imagen de Guardiola en Manchester”. Recordó que “es, con diferencia, el entrenador más exitoso que ha tenido el City y probablemente siempre lo será”, y subrayó que ya logró conquistar la Champions. Además, contextualizó la derrota: “Habría sido fantástico eliminar al Real Madrid, es una victoria prestigiosa, pero no creo que mucha gente esperara ver al City ganar la Champions League este año”. Incluso apuntó que otras eliminaciones, como la de 2022, fueron más dolorosas por las expectativas generadas.

Guardiola con Haaland en el Manchester City-Real Madrid. / ADAM VAUGHAN / EFE

En la misma línea se movió Martin Blackburn, de The Sun, que tampoco cree que esta eliminación cambie la percepción sobre el técnico: “No creo que la eliminación dañe su imagen”. Aunque reconoció que la temporada no ha sido brillante: "Algunos aficionados están empezando a frustrarse un poco con él, supongo, porque ha tomado algunas decisiones sorprendentes y no siempre están de acuerdo con ellas. Y, claro, acostumbrados a ganar tanto, quizás algunos aficionados no se tomen bien que ahora no ganen tanto. Pero su legado aquí, como decimos, está ahí y eso no cambiará".

También Ian Hawkey, de The Times, relativizó el impacto de la derrota en su figura: “Otro capítulo así no hará mucho más daño a su imagen. Él tiene mucho crédito y respeto por la transformación general del City, y una temporada bajando de nivel un poco no va a arruinarlo. Se habla tanto de los sobrepensamientos de Guardiola tácticamente en partidos de Champions que errores como en Madrid parecen casi normales, algo que pasa casi cada marzo o abril".

Muchas dudas sobre su continuidad

Donde sí aparecen más dudas es en su continuidad. Blackburn admitió que “nadie sabe con certeza si Guardiola se marchará o se quedará”, aunque dejó una reflexión: “El City no espera que se quede más allá del final de su contrato, pero no sabemos si será este verano o el siguiente. A él le gustaría irse con uno o dos trofeos. Querría irse a lo grande. Hay semanas que parece que está harto, pero a la siguiente está más apasionado que nunca. Es un entrenador difícil de descifrar".

Pep Guardiola, en el Manchester City-Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Mientras que Hawkey no tiene nada claro el futuro del técnico, aunque tiene claro lo que le gustaría: "Tengo dudas sobre su continuidad. Idealmente, él quiere salir con un trofeo importante. Y si el City no gana la Liga, ni Champions...".

El propio Guardiola, en la rueda de prensa posterior, no disipó las incógnitas y dejó su futuro abierto como ha hecho durante su carrera. En Manchester no quieren perder al mejor entrenador de su historia, pero mientras se digiere otra eliminación ante el Madrid, el cambio de ciclo es cada vez un escenario más real.