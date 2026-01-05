DAZN desvela la bronca tremenda de Xabi Alonso a Vinicius: “H***, presiona”

El Real Madrid volvió a la senda de la victoria tras imponerse con autoridad al Real Betis por 5-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Fue un triunfo claro, sólido y convincente, que sirvió para disipar dudas y devolver buenas sensaciones al conjunto blanco ante su afición. Desde el primer minuto, el equipo mostró intensidad, ritmo y una clara superioridad frente a su rival.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso funcionó como un bloque compacto y eficaz, arrollando a un Betis entrenado por Manuel Pellegrini que estuvo muy lejos de su nivel habitual. Los verdiblancos nunca lograron asentarse en el partido y se vieron superados tanto en lo táctico como en lo físico, especialmente en las transiciones defensivas.

El gran protagonista del encuentro fue Gonzalo García, quien firmó un espectacular hat-trick y se erigió como el héroe de la noche. El joven atacante supo aprovechar a la perfección los minutos que le brindó la lesión de Kylian Mbappé, demostrando olfato goleador, confianza y una notable capacidad para definir dentro del área.

El festival goleador lo completaron Asencio y Fran García, quienes también vieron portería y redondearon una actuación ofensiva muy completa del Real Madrid. Ambos se sumaron al ataque con determinación y aprovecharon las facilidades defensivas que ofreció el Betis a lo largo del encuentro.

Un partido 'correcto'

Vinicius Júnior no logró anotar, pero firmó uno de sus mejores partidos recientes. El brasileño dejó atrás las malas sensaciones acumuladas tras 17 partidos sin marcar entre club y selección, mostrándose más participativo, incisivo en el uno contra uno y generando peligro constante por la banda.

El único tanto del Betis, que supuso el 3-1 momentáneo, llegó tras una falta de intensidad en una disputa de Vinicius. Aunque el brasileño estuvo acertado en el regate, su acción defensiva fue insuficiente y permitió al rival recortar distancias. Aun así, el Bernabéu supo perdonarle el error.

La bronca de Xabi Alonso

Durante el partido, DAZN captó una imagen significativa que evidenció el enfado de Xabi Alonso con la actitud de su jugador en determinados momentos. “¡Que no te pares y presiones! ¡Venga, una, va!”, le gritó el técnico desde el área técnica, gesticulando de forma visible y exigiendo mayor compromiso defensivo.

Unos diez minutos después de ese episodio, Xabi Alonso tomó la decisión de sustituir a Vinicius Júnior para dar entrada a Arda Güler. El cambio no alteró el dominio blanco, que siguió controlando el partido hasta el final y cerró una victoria que refuerza la confianza del equipo y deja señales claras de exigencia interna pese al resultado abultado.