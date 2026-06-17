Davor Suker, leyenda croata: "Modric va a volver al Real Madrid este verano, no puedo hablar más"

Luka Modric no tiene claro su futuro. El futbolista croata se encuentra disputando la Copa del Mundo con su selección. Esta temporada ha defendido los colores del Milán, dejando buenos registros y sensaciones a pesar de su veteranía. Pese a que ha estado a gusto en Milán, todo parece indicar que no seguirá en el Milan la temporada que viene.

Todos los escenarios están abiertos, incluso un posible retorno al Real Madrid, pero no como jugador. Se había especulado de que el centrocampista croata podría entrar en el 'staff' de José Mourinho. También en la dirección deportiva del club blanco, aunque esta opción sería un auténtico atrevimiento para el jugador.

Se acerca Modric al Madrid

Davor Suker, exdelantero croata y una de las grandes leyendas del fútbol mundial, sorprendió con unas declaraciones en Radio Marca sobre el futuro de Luka Modric. El histórico goleador mantiene una relación cercana con el actual centrocampista croata y dejó entrever que podría haber novedades importantes.

Al ser preguntado por dónde continuará Modric, si en Milán o en Madrid, Suker respondió con una frase que generó mucha expectación: “Yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid”. Pero el exfutbolista fue más allá y aseguró: “Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera. Vamos a esperar a que pase la Copa del Mundo y a ver qué pasa”.

Suker evitó dar más detalles, dejando abierta la puerta a distintas posibilidades. “No puedo hablar más, no puedo hablar más, amigo. Deja un poco en aire, no se puede decir todo”. A pesar de no confirmar nada, confirmó que la posibilidad existe y que la afición del Real Madrid no tiene que descartar su posible retorno.

Bellingham y Modric / ALBERT PENA

Sin embargo, Suker volvió a insistir en su mensaje con otra declaración contundente: “Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid, eso te aseguro”, una frase que refleja la conexión entre el mediocampista y el club donde se convirtió en una leyenda.

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Además, Suker dedicó grandes elogios a Modric, a quien definió como un ejemplo dentro y fuera del campo. “Es uno de los mejores del mundo y, por supuesto, el mejor de Croacia”, afirmó al valorar la trayectoria de un futbolista que ha marcado una época tanto con la selección balcánica como con el Real Madrid.