Davies se quedará en el Bayern hasta que finalice contrato en 2025

Alphonso Davies no se marchará al Real Madrid, al menos en este verano. En Múnich sabían que el Real Madrid no iba a hacer ninguna oferta por Davies durante el mes de agosto y que iban a esperar a que el jugador canadiense finalizase su contrato. Según informa Plettenberg de Sky, el lateral zurdo se quedará hasta el verano que viene en el Bayern y el Real Madrid esperará para pescarlo gratis. Será en 2025, año en el que Davies finaliza contrato y queda como agente libre. Desde Valdebebas, que durante todo el verano han estado negociando con el jugador y su agente para fichar a Davies, han tomado la decisión de esperar y no pagar nada por un traspaso que se puede realizar el próximo año a coste cero.

Ancelotti pone el cierre: se activa el 'plan Mbappé'

Ancelotti confirmó el cese de mercado. Tras los fichajes de Mbappé y Endrick, el italiano da por cerrada la plantilla y no llegará nadie más al Real Madrid, al menos que llegue a última hora un central de garantías. El entrenador del Real Madrid confía plenamente en Mendy y Fran García como piezas suficientemente solventes para el lateral zurdo.

El objetivo es fichar a Davies gratis. El club quiere trazar la misma estrategia que hizo con Mbappé: el planteamiento de Davies pasa por la firmeza en su posicionamiento de no querer renovar y rechazar absolutamente todas las propuestas que tenga del Bayern. Es decir, seguir la misma estrategia que con Mbappé y tener paciencia durante un año natural, para poder firmar como agente libre con el conjunto blanco, por lo que la paciencia y la espera es su principal baza.

El Bayern buscará la renovación

Davies era una de las opciones para incorporar durante este mes de agosto, pero la directiva blanca ha tomado la decisión de negociar de 'tú a tu' con el jugador y convencerlo de que espere, que no renueve, y se marche en junio de 2025. El Bayern, por ahora, tiene muy claro que Davies será el próximo jugador de la plantilla de Kompany (técnico del Bayern).

Cuentan con el canadiense y lo consideran una pieza clave. El objetivo del club bávaro es que Davies renueve. El plan es el mismo: si su rendimiento mejora con Vincent Kompany, el Bayern está dispuesto a mejorar su oferta de renovación de contrato antes de que se finalice. De lo contrario, es muy probable que le den vía libre para que se produzca un traspaso en 2025, siendo el Real Madrid el máximo favorito en este momento.