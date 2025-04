Davide Ancelotti se separará de su padre y arrancará su carrera en solitario

La salida de Ancelotti del Real Madrid es una realidad. El italiano dejará el equipo blanco a final de temporada pase lo que pase con la resolución de LaLiga. Aunque su destino parecía ser la selección brasileña, al final parece que el nuevo equipo de Ancelotti será el Al-Hilal de Arabia Saudí, al cual se incorporará tras finalizar el campeonato liguero y antes del inicio del Mundial de Clubes.

Una de las piezas clave del staff técnico del italiano en su etapa en Chamartín ha sido su hijo, Davide Ancelotti. El segundo no acompañará a su padre en su nueva etapa, sino que arrancará su carrera como primer entrenador según explica el MARCA.

El italiano considera que su momento ha llegado y su decisión no tiene nada que ver con el futuro de su padre. Por ahora no hay ningún destino confirmado para Davide aunque su nombre no ha pasado desapercibido por los clubes europeos. Según añaden, ya hay varias ofertas de equipos de primer nivel encima de la mesa de los despachos de su agencia de representación DV7 Management, dirigida por el exazulgrana David Villa.

Davide Ancelotti en rueda de prensa / SPORT

Hace dos temporadas, el Everton llamó a la puerta de Davide, equipo que ya había dirigido su padre en el pasado. Pero en ese momento, el segundo del Madrid declinó la oferta porque pensaba que seguía en fase de formación, algo completamente diferente a la situación actual.

Toma de contacto en Mendizorroza

El hijo de Ancelotti se unió al staff de su padre en el Paris Saint-Germain cuando solo tenía 23 años. Arrancó como preparador físico, pero a partir de la etapa en el Bayern de Múnich ascendió a entrenador asistente. Una de sus grandes oportunidades llegó hace escasas semanas en Mendizorroza, cuando por la expulsión de Carlo, pudo ejercer de primer entrenador del Real Madrid.

Los blancos superaron al Alavés por 0-1 con un solitario tanto de Eduardo Camavinga. Un partido complicado, ya que Mbappé se marchó expulsado en el minuto 38 de la primera parte por un planchazo sobre Antonio Blanco.

Mbappé fue expulsado ante el Alavés por una dura entrada a Antonio Blanco / EFE

En sus 13 años acompañando a su padre, Davide ha conseguido 12 títulos: dos Champions Leagues, un Mundial de Clubes, dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Alemania y una Bundesliga.