Davide Ancelotti también se despide: "Empieza una nueva etapa para mí"

Davide Ancelotti, segundo técnico del Real Madrid, se despidió como hizo su padre, Carlo Ancelotti, en la víspera del último partido en el equipo antes de iniciar nuevos retos, con un mensaje de agradecimiento y un "hasta pronto" que muestra el deseo de volver a cruzar caminos en el futuro.

"Después de 4 años... toca despedirse. No es fácil poner en palabras lo que significa dejar el Real Madrid. Este club no es sólo historia, es exigencia, es grandeza, es una familia. He tenido la suerte y el honor de vivirlo desde dentro, de crecer como persona y como entrenador en un entorno único", escribe Davide, hijo del técnico con más títulos del club blanco.

Antes de dar un paso al frente en su carrera y cumplir su deseo de pasar a ser primer entrenador en un club europeo, Davide dejó palabras de cariño a todos los que compartieron años de éxitos en el Real Madrid.

"Gracias a los jugadores por enseñarme cada día, al 'staff' por compartir tantas horas de trabajo y pasión, y a toda la gente del club que hace posible lo que el mundo ve cada semana", dijo.

"Y gracias, por supuesto, a la afición. Ser parte del Real Madrid significa vivir con la presión de tener que ganar siempre... y con el privilegio de sentir vuestro apoyo en todo el mundo. Empieza una nueva etapa para mí. Con ilusión, con respeto, y con el deseo de aplicar todo lo que he aprendido aquí. Gracias, Real Madrid. Hasta pronto", sentenció.