David Sánchez respalda a Xabi Alonso: "Si fuese por Florentino, no tendría entrenador en el Real Madrid"

El Real Madrid ha tomado la decisión este lunes de destituir a Xabi Alonso. El técnico tolosarra, junto al Real Madrid, han tomado la decisión de separar sus caminos. El técnico dejó claro a los dirigentes que había llegado a su límite, forzando una decisión que en el club ya se venía madurando desde hacía semanas. Minutos más tarde, la entidad confirmó en una segunda nota que Álvaro Arbeloa será el sustituto al frente del primer equipo.

Xabi Alonso llegó el pasado verano con la misión de revolucionar el club y cambiar los métodos de Carlo Ancelotti tras una temporada decepcionante. Sin embargo, su etapa se ha limitado a apenas siete meses. Un ciclo que comenzó con ilusión en el Mundial de Clubes, pero que se ha ido deteriorando de forma progresiva e irreversible respecto a las expectativas generadas.

Mala relación en la plantilla

Uno de los factores clave ha sido la relación entre el entrenador y la plantilla. Desde el Mundial de Clubes, varios futbolistas no terminaron de aceptar sus métodos ni algunas de sus decisiones. El club, en momentos decisivos, optó por posicionarse del lado de los jugadores, lo que acabó debilitando la autoridad del técnico en el vestuario.

El episodio más representativo fue el cambio de Vinicius Jr. en el Clásico de Liga. El brasileño protagonizó un gesto de descontento evidente y, en su posterior disculpa pública, evitó mencionar al entrenador, dejando en evidencia la jerarquía real dentro del club.

Xabi Alonso tenía un ultimátum

Sobre todo este contexto habló David Sánchez, periodista y tertuliano en Esport 3. “No querían quemar al nuevo entrenador en la Supercopa. Nunca hubo feeling, ni siquiera el día de su presentación. Además, ahora le viene un calendario amable al nuevo técnico”, explicó el periodista durante su análisis.

Sánchez fue más allá al referirse al papel del presidente: “Creo que a Florentino Pérez le molestaron mucho derrotas como la del Celta de Vigo o la eliminatoria ante el Manchester City. El tema de la Supercopa era extraño: si la ganabas seguías como entrenador del Real Madrid, y si no, estabas fuera. En Madrid todo el mundo sabía que Xabi Alonso lo tenía muy complicado para acabar la temporada, pero nadie sabía el día exacto. Era completamente imposible ver a Xabi Alonso la próxima temporada en el Real Madrid. Es más, si fuese por Florentino, no tendría entrenador en el Real Madrid”, concluye.