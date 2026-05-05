David Sánchez pone el dedo en la llaga del madridismo: "Vinicius no es como Mbappé"

Kylian Mbappé ha estado en los focos mediáticos en los últimos días. Sus 'vacaciones express' junto a Ester Expósito en Italia ha desatado una oleada de críticas por parte de la prensa, de su afición y en las redes sociales.

Este martes, por más inri, se ha superado el millón de firmas para que salga del Real Madrid. Una iniciativa que se empezó por la mañana, con el hashtag #MbappéOUT, mostrando el enfado que tienen los madridistas con el parisino.

La respuesta de la agencia de Mbappé

El círculo cercano de Kylian Mbappé, por su parte, decidió pronunciarse públicamente este martes. A través de un mensaje difundido por la agencia AFP, su entorno buscó responder a las especulaciones y al creciente debate generado en redes sociales y medios de comunicación sobre el futuro del delantero francés.

Con este comunicado, las personas cercanas a Mbappé intentaron frenar la ola de comentarios y aclarar su postura ante una situación que ha captado la atención del fútbol internacional.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", decía la agencia.

La actitud de Vinicius, envidiada por Mbappé

David Sánchez, en Radio Marca, criticó al francés y piensa todo lo contrario a lo que opinan los blancos. “Es un pedazo de jugador, uno de los mejores del mundo”, afirmó. "Es un jugador extremadamente egoísta. El 'Mbappé Club de Fútbol va primero'”, decía. Por otra parte, defendió la figura de otra de las estrellas del conjunto blanco: Vinicius JR. El periodista considera que el futbolista brasileño es una persona muy implicada con el club, anteponiendo los intereses personales como hace el parisino.

“Siempre mira por el Real Madrid, incluso por delante de su selección”, afirmó. "Si no puedes jugar, estate en casa viendo el partido", decía.

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A un día del encuentro ante el Espanyol, la presencia de Mbappé en Italia fue interpretada como un gesto de despreocupación. Si finalmente no llega al duelo ante el FC Barcelona, el foco volverá a situarse sobre su compromiso, su relación con la afición y su capacidad para liderar al equipo en los momentos decisivos.