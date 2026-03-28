David Sánchez, el 'niño maravilla' del Real Madrid en LaLiga Futures: "Es un mini-Messi"

Con 11 años, un futbolista está en plena edad formativa. Pero hay casos como el de David Sánchez Miralles (Novelda, 2014) que parecen desafiar la lógica. El jovencísimo jugador del Real Madrid es una de las grandes atracciones del torneo LaLiga Futures, también conocido como Mundial de Clubes sub-12, donde el conjunto blanco avanzó de ronda gracias a la única goleada que le permitió estar en cuartos: un 4-0 ante el Atlético celebrado por todo lo alto en Brunete.

Alma de mediapunta

David Sánchez es uno de los grandes talentos que está puliendo Mario Madrid en el Alevín A, que marcha segundo en su grupo de la Superliga, por detrás, precisamente, del conjunto rojiblanco. Son frecuentes los highlights de un futbolista que aspira a convertirse en un gran ‘10’ o mediapunta. En círculos cercanos le definen como “un mini-Messi”, por su capacidad para llevar el balón pegado al pie a través de distintos quiebros.

Tal y como recuerda Diario Información, de Prensa Ibérica, David Sánchez empezó a jugar con solo tres años en el C.F. Sala Santa María Magdalena de Novelda. Su siguiente paso fue el Elda Unión CF, desde donde el Elche le echó el guante. Su particular estilo, con una conducción que le permitía deshacerse de cualquier rival, llamó pronto la atención de los departamentos de scouting de toda España.

Ya no se espera a que un niño crezca y madure en su lugar de origen para acometer un fichaje. El talento se capta en origen y a edades tan tempranas que, en algunos casos, incluso generan debate. Pero es la ley del fútbol actual, y para ello existen entornos integrales como Valdebebas, donde se cuida todo el desarrollo del jugador, especialmente en perfiles tan prematuros, en los que resulta imprescindible una formación global.

El gol viral ante el Wydad

David Sánchez fue reclutado por ‘La Fábrica’ para el Benjamín A. Pronto dejó clara su capacidad para deshacerse de los rivales con fintas. Posee una enorme velocidad en conducción y un amplio repertorio de regates, como demostró en el 4-0 contra el Wydad en LaLiga Futures sub-12. Firmó un tanto con una ruleta que los comentaristas compararon con un gesto técnico de Zidane, acompañada de dos recortes y una definición letal.

“Haz lo que quieras, muchacho” o “me ha dejado sin palabras” fueron algunos de los comentarios de una retransmisión que se hizo viral. Uno de los goles del torneo, que reúne a algunos de los mejores talentos del mundo en su categoría. David Sánchez juega, además, con el hándicap de ser más pequeño que muchos de sus rivales, algo que compensa con una explosividad notable en las transiciones, que enlaza con finalizaciones muy efectivas.

Lógicamente, sobre David Sánchez están depositadas grandes expectativas, aunque siempre desde la prudencia que exige hablar de un jugador en pleno desarrollo. Aun así, es indiscutible que posee un talento natural que, a esta edad, le hace diferencial. Además, su condición de zurdo invita a comparaciones inevitables con otros grandes talentos que han brillado con esa pierna hábil.

David Sánchez forma parte de la generación 2014 junto a otros nombres destacados como el del portero Martín Casillas o el atacante Ethan Balboa, ambos hijos de exjugadores del Real Madrid. En esta quinta también destacan los gemelos Hugo y Joel Mateo, dos centrocampistas —uno pivote y otro interior— que crecen al calor de un grupo con un potencial notable y llamado a competir al máximo nivel en su categoría.