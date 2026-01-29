David Sánchez se mofa del Real Madrid: "Alonso los tenía dentro del 'topocho' y Arbeloa los echa"

La Champions League volvió a demostrar por qué es la competición más imprevisible del fútbol europeo. Con todos los partidos disputándose a la vez, la tensión se multiplicó y los sobresaltos fueron constantes. Uno de los grandes bombazos de la noche se vivió en Lisboa, donde el Benfica de José Mourinho dejó atónito al continente eliminando al Real Madrid y dejándolo sin billete para los octavos de final.

El conjunto portugués firmó una remontada histórica en el Estadio da Luz. Andreas Schjelderup abrió el camino y, cuando parecía que el partido agonizaba, apareció Anatoli Trubin. El guardameta, reconvertido en héroe inesperado, marcó de cabeza en el minuto 98 el gol que desató la locura en las gradas y certificó una noche inolvidable para el benfiquismo.

El Sporting dejaba fuera al Real Madrid

El 3-2 ya dejaba al Real Madrid de Arbeloa virtualmente eliminado, especialmente tras conocerse el gol del Sporting de Portugal en San Mamés. Sin embargo, el tanto definitivo del 4-2 no solo consumó la derrota blanca, sino que permitió al Benfica clasificarse para los octavos de final gracias a la diferencia de goles, completando una gesta que quedará grabada en la historia reciente del club.

Uno de los comentarios más destacados llegó de la mano de David Sánchez, colaborador del diario Marca, que reaccionó a través de sus redes sociales. El periodista fue contundente al señalar que “el Real Madrid ha perdido la competitividad que le hacía temible en Europa”, decía.

"¿Alonso los tenía dentro del topocho y Arbeloa los tira fuera? Buenas noches", bromeaba David Sánchez, con la frase de la pregunta al Cholo del pasado lunes. Más allá del golpe blanco, la jornada tampoco fue favorable para el resto de equipos españoles. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid quedaron fuera del ansiado ‘Top-8’, una circunstancia que evidencia las dificultades de los clubes españoles en esta edición de la Champions y reabre el debate sobre su rendimiento en el nuevo formato.

También retuiteaba el comentario de un usuario: "Farei lleva los mismos goles en Champions que el portero del benfica", refiriéndose a Vinicius JR.

Como era de esperar, las bromas tampoco tardaron en aparecer. Desde el entorno culé, Jota Jordi ironizó sobre la eliminación madridista con un mensaje que no pasó desapercibido: “Arbeloa quédate”, decía.