David Sánchez lo tiene claro: "Mbappé es más antimadridista que yo"

La victoria del Real Madrid frente al Real Oviedo dejó mucho más que fútbol sobre el césped. El foco del postpartido se trasladó rápidamente a las declaraciones de Kylian Mbappé y a la posterior respuesta de Álvaro Arbeloa, en un episodio que ha abierto un nuevo debate en torno al papel del delantero francés dentro del equipo blanco.

Mbappé sorprendió ante los medios al asegurar que no fue titular porque, según explicó, el técnico le habría comunicado que actualmente es "el cuarto delantero" del equipo, por detrás de Mastantuono, Vinícius y Gonzalo. El atacante insistió en que se encontraba al 100% físicamente y dejó claro que aceptaba la decisión del entrenador, aunque reconoció implícitamente su desacuerdo con la suplencia.

"Pregunta al míster", respondió el francés cuando volvió a ser cuestionado por su situación. Aun así, evitó entrar en una confrontación directa y defendió la autoridad del entrenador, asegurando que debe seguir trabajando para recuperar protagonismo.

Arbeloa desmiente las palabras de Mbappé

La respuesta de Arbeloa no tardó en llegar. El técnico madridista negó de forma contundente haber pronunciado esa frase y aseguró que Mbappé "no le habrá entendido bien". Además, explicó que la ausencia del francés en el once inicial se debía únicamente a una cuestión física y de gestión de minutos.

"Hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo y hoy no debía empezar", argumentó el entrenador, que también recordó que es él quien toma las decisiones deportivas dentro del equipo.

Las palabras de ambos dejaron una evidente sensación de tensión interna, especialmente por tratarse de un asunto ventilado públicamente tras un encuentro oficial.

David Sánchez incendia las redes

Uno de los miles de mensajes en redes sociales tras las declaraciones fueron los de David Sánchez, comentarista de El Partidazo de COPE, que reaccionó a través de su cuenta en X.

"Mbappé es más antimadridista que yo", escribió el comunicador, en un comentario cargado de ironía.

David Sánchez también añadió otra frase que elevó todavía más el tono del debate: "A Mbappé solo le ha faltado justificar el caso Negreira".

El debate sobre Mbappé vuelve a crecer

La situación vuelve a colocar a Mbappé en el centro de la conversación mediática alrededor del Real Madrid. Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, las declaraciones del delantero han sido interpretadas por parte del entorno madridista como una exposición innecesaria de asuntos internos del vestuario.

Mientras Arbeloa trató de rebajar la polémica, las palabras del futbolista y la posterior reacción de David Sánchez han convertido un simple postpartido en uno de los temas más comentados entre la afición blanca.