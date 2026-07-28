David Sánchez, sobre el fichaje de Diomande: "Hay que reconocer que se están moviendo bien"

Diomande será próximo jugador del Real Madrid, a falta de oficialización del club blanco. El extremo, a sus 19 años, cumplirá el sueño que tenía desde pequeño de aterrizar en el Santiago Bernabéu.

El extremo marfileño lo hará en un contexto ideal. Viene de hacer una gran temporada con el Leipzig y de asomarse a los ojos de todo el mundo tras los más que positivos partidos que hizo con su selección en este Mundial que acaba de terminar.

Tras el frustrado fichaje de Michael Olise, Diomande es la elección de Florentino y su junta directiva. Ha sido una de las grandes sensaciones en la Bundesliga y con tan solo 19 años, está llevando una carrera fugaz.

Una petición muy cotizada en el mercado

El extremo derecho, zurdo de pierna, está quemando etapas y una muestra de ello son los 51 partidos oficiales que solamente lleva en el fútbol de élite. Pero el Real Madrid ha visto en él una auténtica joya futbolística y están preparados para desembolsar una gran cantidad de dinero: más de 100 millones de euros.

"El fichaje de Diomande parece petición de José Mourinho y parece que es una prioridad del club", afirmó el periodista David Sánchez en La Tribu. En la tertulia de Radio Marca, analizó el futuro movimiento del Real Madrid y considera que Diomande siempre lo ha tenido claro. "Ahora que no nos vendan que Diomande descarta jugar en el City o en el PSG porque su sueño desde pequeñito siempre ha sido jugar en el Real Madrid", afirma.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

¿Valen la pena 100 millones?

Lo más sorprendente del fichaje, es lo que pagará el Real Madrid. Una cifra desorbitada quizá por un jugador que está empezando. No obstante, tal y como está el mercado hoy en día (roto), cualquier apuesta joven se paga cara. "El Madrid no paga con gloria, sino con euros", explicó, a falta del acuerdo final.

No obstante, Diomande tiene mucha proyección de futuro. Jugó 33 partidos de Bundesliga, marcó 12 goles y repartió 8 asistencias, cifras que reflejan su impacto pese a su juventud.

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Ahora mismo, Diomande y el Real Madrid están terminando de cuadrar las condiciones del contrato. Con su incorporación, sería la quinta de este verano, tras Dumfries, Cucurella, Konaté y Bernardo Silva. "Hay que reconocer que el Madrid se está moviendo bien en el mercado y que el Barcelona, con sus dos temporadas ganando la Liga, ha convertido al Madrid en un club que ahora prioriza ganar por encima de cualquier cosa", concluyó.