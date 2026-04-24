David Sánchez expone la diferencia de canteras: "Los 2007 del Madrid ganan la Youth League, los del Barça están en el primer equipo"

El FC Barcelona es considerado uno de los grandes referentes mundiales en la formación de talento. El conjunto azulgrana lleva décadas apostando por un modelo basado en el desarrollo integral de jóvenes, muchos de ellos formados en La Masía. Un sistema que no solo busca crear futbolistas de élite, sino también inculcar una identidad y estilo de juego reconocibles.

En los últimos años, este modelo ha dado frutos de manera especialmente visible. Cada vez es más habitual ver a jóvenes talentos dar el salto al fútbol profesional a edades tempranas, consolidándose rápidamente en el primer equipo. Esta tendencia demuestra la confianza del club en su sistema formativo y en la calidad de sus canteranos.

Del juvenil al primer equipo

Jugadores como Lamine Yamal, Gavi, Marc Bernal, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, o ahora Xavi Espart. son claros ejemplos del éxito de este proyecto. Todos ellos han logrado hacerse un hueco en el primer equipo, mostrando un nivel competitivo muy alto pese a su juventud. Su progresión refuerza la idea de que La Masía sigue siendo una de las mejores fábricas de talento del mundo.

Actualmente, los futbolistas formados en la cantera y con ficha del primer equipo acumulan un valor de mercado estimado de 620 millones de euros, según Transfermarkt. A esta cifra se suman otros jóvenes que están entre el filial y el primer equipo, cuyo valor ronda los 30,5 millones de euros. .

En contraste, el Real Madrid ha desarrollado históricamente un enfoque diferente respecto a su cantera. Su modelo se basa en formar jugadores que, en muchos casos, terminan triunfando fuera del club. Casos como Achraf Hakimi, Álvaro Morata, Nico Paz o Víctor Muñoz evidencian esta estrategia de producir talento que posteriormente se revaloriza en otros equipos.

Este enfoque no implica una menor calidad en la formación madridista, sino una diferencia en la gestión del talento. Muchos jugadores del Real Madrid Castilla encuentran oportunidades en otros clubes, donde logran consolidarse y desarrollar carreras exitosas lejos de Valdebebas.

Representación azulgrana

A pesar de estas diferencias, en el presente el FC Barcelona parece liderar en cuanto a presencia de canteranos en la élite, especialmente en el primer equipo y en la selección española. De cara al próximo Mundial, se prevé una notable representación de jugadores formados en La Masía, respaldados por la confianza del seleccionador Luis de la Fuente.

El debate, sin embargo, sigue abierto. Como señaló Pol en Radio Marca: "El fútbol no es solamente la cantera. El Madrid está apostando por la cantera. Juegan nueve del Castilla y de la selección española. En la última convocatoria de la sub-19 van más jugadores del Madrid que del Barça".

En la misma línea, Raúl Varela afirmó: "Tienes muchos jugadores del Madrid fuera, por Europa, Nico Paz, Jacobo o Víctor Muñoz que demuestran la eficacia del Real Madrid".

Por su parte, David Sánchez subrayó la diferencia de tiempos en la progresión: "Los Lamine, Marc Bernal, los 2007 del Barça, están en el primer equipo. Los otros, en el juvenil del Madrid". El tertuliano recordó la Youth League ganada por el Real Madrid esta semana ante el Brujas, y lo comparó con el juvenil del Barça que, hoy en día, está formado por jugadores más pequeños.