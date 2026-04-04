David Sánchez corta las alas al proyecto del Madrid: "Es una mentira que se esté acercando al Barça"

El Spotify Camp Nou se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para disfrutar del fútbol femenino cada vez que el Barça salta al césped. Tras la remodelación del estadio, el equipo azulgrana volvió a jugar allí en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid Femenino, ofreciendo a su afición un espectáculo memorable ante su gran rival.

El 2-6 de la ida había dejado la eliminatoria prácticamente decidida y muy tocado al conjunto blanco, pero eso no frenó la respuesta de la afición culé. El Clásico femenino logró reunir a 60.067 espectadores, estableciendo un récord de asistencia tras la reapertura del estadio, una cifra que ni siquiera el equipo masculino había alcanzado en sus últimos encuentros.

Falta de proyecto

El análisis de David Sánchez tras el último Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Real Madrid dejó una conclusión clara: la distancia entre ambos equipos sigue siendo enorme. El contundente 6-0 en el partido, sumado al 12-2 global de la eliminatoria, refleja una diferencia que, lejos de reducirse, parece consolidarse. "Es una mentira aquello de que se van acercando y están recortando diferencias, ni mucho menos", afirmó en en 'La Tribu' de Radio Marca, negando cualquier progresión real del conjunto blanco respecto al dominio azulgrana.

David Sánchez rechazó además la idea de que el Real Madrid esté recortando distancias. Considera que ese discurso no se ajusta a la realidad, ya que el dominio del Barcelona sigue siendo claro en cada enfrentamiento relevante. "El Barcelona sigue creciendo y el Madrid desde hace un tiempo se estancó", dice. "Porque el Barcelona, no nos engañemos, viene apostando y creyendo en el fútbol femenino desde hace muchísimos años", explicó, destacando el trabajo sostenido del Barça.

El periodista profundizó en el origen de esta brecha, destacando el compromiso histórico del Barcelona con el fútbol femenino. A su juicio, la inversión sostenida y la apuesta firme del club catalán han sido claves para construir un equipo dominante en Europa. "No como el Real Madrid, que se subió a la ola y aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para crear la sección de fútbol femenino", comenta. Una frase que evidencia su percepción sobre la falta de convicción inicial en el proyecto madridista.

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"Es bueno para el deporte en sí que exista el Real Madrid, pero sería todavía mejor para el Real Madrid y para el fútbol femenino que el Madrid apostase de verdad y con todo por este deporte". "De momento la diferencia es abismal y creo que no es bueno para nadie que cada clásico acabe igual, con goleada de escándalo para el FC Barcelona", concluía, dejando claro que la falta de competitividad tampoco beneficia al crecimiento del fútbol femenino.