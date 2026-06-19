David Sánchez lo tiene claro: “Cucurella es madridista desde pequeñito”

David Sánchez dedicó un amplio análisis en El Partidazo de COPE a las declaraciones de Marc Cucurella, y su conclusión fue rotunda: lo que expresó el futbolista "es el discurso de un madridista desde pequeñito".

Para el periodista, no se trata solo de lo que dijo, sino de cómo lo dijo, del tono, de la emoción y de la narrativa que acompañó sus palabras. En su valoración, "a mí Cucurella no me puede decir que él era barcelonista porque yo he escuchado ya a Cucurella y mi sensación es que él es del Madrid desde pequeño".

Cucurella, nuevo lateral del Real Madrid / Instagram

Sánchez sostiene que el relato del jugador coincide con el patrón habitual de quienes cumplen el sueño de fichar por el club blanco: una mezcla de ilusión, identificación y una especie de destino personal que se cumple. En este punto, el periodista recordó la conocida frase de Florentino Pérez, "todos somos madridistas", para subrayar que hay quienes lo muestran con más claridad y quienes lo hacen de forma más discreta.

La idea del "discurso madridista" según Sánchez

El periodista insistió en que lo expresado por Cucurella encaja perfectamente con lo que él define como "el discurso de un madridista".

Según su interpretación, el jugador habló como alguien que llevaba tiempo sintiendo afinidad por el Real Madrid, aunque su trayectoria deportiva se desarrollara inicialmente en el FC Barcelona. Sánchez fue más allá al afirmar que "lo que ha dicho Cucurella es un discurso que coincide con el que desde pequeñito es de un club y al final se cumple su sueño de jugar en ese club".

En su análisis, introdujo también una distinción entre quienes exteriorizan esa afinidad de forma abierta y quienes lo hacen de manera más contenida, utilizando la expresión "hay gente que será cuena antes y otros después" para ilustrar que no todos muestran su sentimiento de la misma manera.

La comparación con el FC Barcelona y la decisión del jugador

Otro de los puntos clave del análisis de Sánchez fue la comparación entre el interés del Real Madrid y el del FC Barcelona. Para él, la decisión de Cucurella de aceptar la oferta blanca es totalmente lógica porque, según afirmó, "el Barça creo que nunca ha ido en serio a por él". Desde esta perspectiva, el periodista defendió que el jugador actuó con coherencia tanto deportiva como emocional.

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Sánchez subrayó que, si el club azulgrana no mostró una apuesta real por su regreso, no tiene sentido cuestionar que el futbolista eligiera un proyecto que sí lo hizo. Y, además, insistió en que esa elección encaja con la narrativa que él percibe en el discurso del lateral.

El análisis de David Sánchez no solo interpreta las palabras de Cucurella, sino que también abre un debate sobre la identidad futbolística de los jugadores formados en un club pero que, con el tiempo, encuentran su lugar en otro. Para el periodista, el caso del lateral es un ejemplo claro de cómo la afinidad personal puede convivir con una trayectoria profesional que no siempre sigue el camino esperado.

FC Barcelona B VS Girona FC. Foto: Javi Ferrándiz. marc cucurella. barçab. pretemporada 2017/2018 - partidos - barçab - girona. deportiva accion 2017/2018 solo. ciudad deportiva joan gamper / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Sánchez concluyó que todo lo expresado por el jugador refuerza la idea de que su discurso es el de alguien que siempre ha sentido una conexión especial con el Real Madrid, más allá de su pasado en La Masia.