David Sánchez carga contra Mbappé: "Ha firmado el 'nadaplete' perfecto"

España brilló y ya está en la segunda final de su historia. La selección española se ganó el cartel de favorita al tumbar a una de las claras candidatas de ganar el Mundial: Francia. El equipo dirigido por Luis de la Fuente estuvo compacto, dominó el centro del campo y fue eficaz en ataque, en las que tuvo.

Fue uno de los mejores partidos de España en los últimos años. Un recital de fútbol a la altura de la historia, contra una Francia que no tuvo demasiado para hacer. Tras el encuentro, diferentes voces del panorama deportivo destacaron el excelente momento que atraviesa España. Entre ellas, David Sánchez, que elogió el rendimiento del combinado nacional y aseguró que el equipo llega a la final con argumentos suficientes para aspirar al título.

El periodista también hizo referencia a quienes habían criticado a la selección durante el campeonato. En su opinión, el rendimiento demostrado sobre el terreno de juego ha servido para despejar cualquier duda sobre el potencial del grupo y reforzar la confianza de la afición.

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia. / Carlos Ramírez / EFE

Uno de los aspectos más destacados del partido fue la superioridad mostrada por España ante una selección francesa considerada por muchos como una de las favoritas del torneo. El conjunto español dominó gran parte del encuentro gracias a su intensidad, organización y eficacia tanto en defensa como en ataque.

"Sería injusto destacar a solo un jugador del equipo de Luis de la Fuente, hay que quedarse con el colectivo, incluso con los que entran desde el banquillo. Es espectacular cómo ataca, cómo defiende, cómo juega este equipo con y sin balón", comenta.

Mbappé se queda a las puertas, o en el pasillo

Uno de sus mejores jugadores, Kylian Mbappé, no tuvo su noche, pese a que lo intentó severamente, con desmarques constantes a las espaldas de la defensa española.

"Espectacular el partido de la selección española de fútbol que barrió y se repasó a la mejor selección de este Mundial, la selección francesa de Kylian Mbappé", afirmó el periodista. "Mbappé firmó el nadaplete perfecto, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección", terminaba.

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Sin embargo, hay poco que recriminar a Mbappé en este Mundial. Ha terminado el torneo con 8 goles, por ahora, el máximo goleador empatado con Messi.