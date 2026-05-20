David Peris, experto en psicología deportiva, sobre la gestión del vestuario del Real Madrid: "Los jugadores creen que tienen mucho poder"

El vestuario del Real Madrid se ha convertido en un espacio incontrolable. No solo por las dinámicas que han desembocado en una segunda temporada consecutiva sin títulos de peso, sino también porque los problemas han terminado siendo públicos. Desde la disconformidad de Dani Carvajal con Álvaro Arbeloa hasta el incidente entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, pasando por el enfrentamiento físico entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Una sucesión de acontecimientos que incluso obligó a Florentino Pérez a comparecer ante los medios, a los que responsabilizó parcialmente de la situación que atraviesa el club.

El elegido para corregir el rumbo es José Mourinho, que ya ocupó el banquillo del Bernabéu entre 2010 y 2013. Son contextos distintos y plantillas diferentes, pero el regreso del portugués responde a la misma lógica: la búsqueda de una figura capaz de asumir el papel de capitán redentor en medio de una tormenta institucional y deportiva.

El reto inmediato será la gestión de un núcleo de jugadores que no ha logrado competir con regularidad por los títulos en juego. “Para que un equipo funcione, cada uno tiene que saber cuál es su rol. Tiene que existir un liderazgo eficiente que marque cómo debe funcionar el grupo. Cada persona debe aceptar ese papel y trabajar de manera conjunta para que el equipo funcione. Y eso tiene que ver también con establecer objetivos individuales y colectivos alineados. Parece sencillo, pero muchas veces no lo es”, analiza en conversación con este diario David Peris, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

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La ruptura de los roles tras Mbappé

El Real Madrid ha caído en una evidente disfunción en el reparto de papeles dentro del vestuario. No existe un único culpable, pero buena parte de la radiografía del fracaso reciente comienza con la llegada de Kylian Mbappé en el verano de 2024, apenas unas semanas después de que el club conquistara la decimoquinta Champions League de su historia.

Al frente seguía Carlo Ancelotti, caracterizado por una gestión cercana y flexible, aunque sustentada en un control silencioso del grupo. Durante aquel curso se produjo un episodio que, a juicio de Peris, alteró la dinámica habitual de una institución como el Real Madrid: la negativa del club a acudir a la gala del Balón de Oro cuando se conoció que Vinicius no sería el ganador.

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“Fue un punto de inflexión. El Madrid tenía preparada la expedición para acudir a la gala y, cuando se enteran de que el premio no iba a ser para Vinicius, deciden no ir. Carlo Ancelotti también iba a recibir el galardón a Mejor Entrenador. Fue una forma de marcar roles diciendo que lo importante eran los jugadores y no el técnico. Eso influye en la percepción del rol y provoca que algunos futbolistas crean que pueden tomar decisiones sobre cuestiones deportivas o que tienen más poder del que realmente poseen. Todo ello puede influir en el rendimiento”, diagnostica el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

Por eso Mourinho aparece como la solución elegida por Florentino Pérez. Porque el portugués buscará volver a alinear funciones y jerarquías, colocando el interés colectivo por encima de las individualidades y asumiendo el papel de verdadero líder del grupo.

Muy lejos quedaron los ejercicios de escucha impulsados por Arbeloa con su famoso “sofá gris” o el poder incompleto que llegó a tener Xabi Alonso, debilitado tras decisiones como el cambio de Vinicius en el clásico. “Por eso es necesario que entrenador, presidente, jugadores y cuerpo técnico acepten cada uno aquello que les corresponde”, insiste Peris, que subraya la necesidad de evitar el solapamiento de funciones dentro de una estructura que necesita una jerarquía clara.

Arbeloa, sobre Vinícius y Mbappé: "Los querrían cualquier equipo del mundo" / Perform

El conflicto permanente en el Madrid

¿Por qué ha llegado el Real Madrid a este punto? “Seguramente porque el reparto y la percepción de los roles están muy desajustados. Los jugadores creen que tienen una función determinada, pero luego las responsabilidades asociadas a ese papel quizá no están claras. De hecho, Mbappé lo comentó recientemente. Dijo que al principio tenían claro cómo jugar y ahora ya no”, explica Peris.

El psicólogo deportivo se refiere a la comparación realizada por el delantero francés entre la etapa de Xabi Alonso y la de Arbeloa, a quien señaló públicamente al afirmar que le había relegado al papel de “cuarto delantero”. Una declaración que evidenció el desacople existente entre las distintas áreas del club y las tensiones internas que atraviesan el vestuario.

Para Peris, conflictos como la pelea entre Tchouaméni y Valverde representan la explosión visible de problemas latentes que nunca llegaron a resolverse, pese a que Florentino Pérez intentó restar importancia a los hechos. “En 26 años no ha habido una temporada en la que no se hayan pegado”, llegó a afirmar el presidente blanco, en una hipérbole con la que dejó entrever que le preocupaba más la filtración del incidente que el altercado en sí.

Florentino no se olvida de Mourinho: "¿Mourinho? Nos elevó la competitiviad" / @elchiringuitoTV

De ahí la importancia de que Mourinho asuma un control total sobre el grupo. “Un entrenador puede intentar que las cosas funcionen de una determinada manera, pero si los jugadores creen que debe hacerse de otra, eso genera conflictos. Además, en el Real Madrid existe otro factor de medición constante, que es ganar títulos, y eso también condiciona absolutamente todo”, añade Peris.

¿Mano dura o mano izquierda de Mourinho?

La gran incógnita será el modelo de liderazgo que implante Mourinho en esta segunda etapa. ¿Mano dura o gestión emocional? “A veces la mano dura, si el jugador no la acepta, puede ser todavía peor porque genera un conflicto abierto. Para que un grupo funcione necesitas implicación por parte de todos. Si utilizas la autoridad, pero luego no reconoces errores ni existe comunicación, eso no funciona. Eso sí, si se apuesta por ese camino, el entrenador debe tener realmente el poder”, advierte Peris.

Por ello, el especialista sigue otorgando un enorme valor al perfil de “gestor de egos” que representaba Ancelotti. “Ese modelo busca que los jugadores se impliquen dentro de un rol concreto y acepten ese papel a través del diálogo, entendiendo quiénes son los líderes del vestuario, planteando objetivos y haciendo que todos se sientan cómodos”, explica.

Mourinho: "Me duele la situación de Arbeloa" / Perform

Peris considera que Mourinho necesitará convencer mucho más que imponer si quiere triunfar en esta nueva etapa. “Tendrá que mantener los roles y sostener las jerarquías. Si lo consigue, hará funcionar al equipo. Porque si hay cinco delanteros y juegan los cinco, quizá todos acepten su papel. Pero el problema aparece cuando el equipo deja de funcionar”, concluye el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, que sitúa al técnico portugués ante el desafío de reconstruir una escala de poder estable sobre la que volver a levantar al Real Madrid.