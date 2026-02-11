David Jiménez, ojito derecho de Arbeloa

David Jiménez fue la gran sorpresa en el once del Real Madrid en Mestalla. Cuando todos esperaban el regreso de Trent, Arbeloa apostó por el canterano como lateral derecho titular pese a tener plenamente disponibles al inglés y a Dani Carvajal. Una decisión que pilló por sorpresa y que convirtió el partido en una oportunidad mayúscula para el chaval, llamado a responder en un escenario siempre exigente para el equipo blanco.

Once del Real Madrid en Mestalla / El Desmarque

El joven defensor se mantuvo sólido y demostró su valía en su primera titularidad en liga. Completó unos registros interesantes en sus 75 minutos y estuvo a punto de abrir el marcador en un tiro raso a pase de Mbappé tras incorporarse al área. En frente, un Arnaut Danjuma como pareja de baile que, al son de sus compañeros, su producción ofensiva fue nula.

Extensa trayectoria madridista

Desde su llegada a La Fábrica en categoría Benjamín A, David Jiménez ha ido quemando etapas sin atajos, pasando por todas las categorías de la cantera blanca hasta consolidarse como uno de los laterales más fiables de su generación. Su progresión incluye hitos destacados, como su participación en el histórico triplete nacional del Juvenil A, una temporada que marcó a toda una camada de talentos ya reconocidos, y el ascenso a Segunda RFEF con el Real Madrid C. Un crecimiento sostenido que también le abrió las puertas de la selección española sub-19, confirmando que su evolución no pasó desapercibida fuera de Valdebebas.

David Jiménez posa con el título de Copa del Rey Juvenil / Real Madrid

En cuanto a sus opciones en el lateral derecho, lo lógico es pensar que parte por detrás de Carvajal y Trent en la jerarquía del primer equipo. Dos futbolistas de primer nivel mundial a los que, pese a no estar en su mejor momento, David Jiménez no parece estar llamado a competir de tú a tú a corto plazo. Todo apunta a que su presencia en el once de Mestalla quedará como una aparición puntual, condicionada por el estado físico de los titulares. Sin embargo, el canterano sí ha demostrado estar capacitado para asumir minutos cuando la situación lo requiera, cumpliendo con solvencia y sin desentonar.

Digamos que su desarrollo comparte similitudes con el que atravesó Lorenzo Aguado, canterano que salió el pasado verano al Albacete. Tanto por permanecer de titular en Primera Federación con el RM Castilla como por actuar de “tercer lateral derecho” por detrás de Carvajal y Lucas Vázquez.

Por ahora, con la incertidumbre de Carvajal en el aire, veremos si su persona se prolonga en el tiempo en el primer equipo o saldrá la siguiente temporada en busca de un contrato en un equipo del fútbol profesional con la famosa cláusula de recompra. Algo habitual en la gestión del Real Madrid ante estos casos, para así garantizar minutos al jugador al máximo nivel posible y, a su vez, proteger los intereses deportivos del club a medio plazo.