David Bernabéu, sin filtros: "Es el principal problema del Real Madrid"

La temporada 2025/26 del Real Madrid empezó con muchas expectativas tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo. La idea era que el equipo diera un paso adelante, pero con el paso de los meses el proyecto se fue complicando y los resultados no terminaron de acompañar, dejando más dudas que certezas.

En enero llegó el cambio en el banquillo con Álvaro Arbeloa tomando las riendas en un momento ya delicado. Desde entonces ha habido algunas fases de mejoría, pero el equipo no ha conseguido enganchar una dinámica realmente constante.

La eliminación en cuartos de Champions frente al Bayern y la distancia de 11 puntos con el FC Barcelona en LaLiga, a falta de cinco jornadas, han dejado al club blanco en una situación muy complicada. Aunque todavía hay opciones matemáticas para ganar el campeonato, también queda el Clásico por jugar, un partido que puede ser clave.

David Bernabéu habló en 'Radioestadio Noche' sobre el club blanco y aseguró que el equipo no tiene una identidad clara: "En el Madrid, a nivel de estilo de juego, no hay ni una sola línea marcada desde hace muchos años. Otra cosa es que hayan tenido grandes jugadores y que hayan fichado mejor que otros equipos".

A partir de ahí, puso el foco en la figura de un posible entrenador como Klopp y en cómo encajaría en el equipo: "Si llega va a pedir plenos poderes para decidir y trabajar".

Bernabéu fue bastante directo al hablar de la relación entre los entrenadores y la dirección del club: "No hemos visto un entrenador con Florentino que tenga plenos poderes como para decir 'tráeme a estos dos jugadores', 'aquí mando yo' y 'quiero estos dos centrocampistas'".

El periodista deportivo se refirió también a los problemas más concretos de la plantilla, especialmente en el centro del campo y en la delantera: "En el centro del campo falta un futbolista que dé pausa, tranquilidad y que dirija al equipo, pero el principal problema es que el Real Madrid tiene dos jugadores arriba que no casan en el campo. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso el madridismo está dividido ahora mismo".

Noticias relacionadas

Además, David Bernabéu fue muy directo con el compromiso del equipo, asegurando que todos los jugadores tienen que implicarse: "Tienen que currar y no tienen que jugar a la carta. Y para que curren, a ciertos futbolistas hay que convencerlos".