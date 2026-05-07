David Bernabéu estalla contra el Real Madrid: "Si el club cree que es un problema de entrenador, ya llevan tres"

La temporada 2025/26 del Real Madrid está sorprendiendo a todos, y no precisamente para bien. Más allá de los cambios en el banquillo, el verdadero problema ha sido la incapacidad del equipo para competir con regularidad y mantener una imagen sólida durante toda la temporada.

Sin embargo, lo más preocupante ya no ocurre sobre el césped, sino dentro del propio vestuario. Las continuas discusiones y enfrentamientos entre jugadores reflejan que la situación interna está totalmente fuera de control. Primero llegaron los problemas entre Rüdiger y Carreras, después la discusión protagonizada por Mbappé con un miembro del staff durante un entrenamiento y ahora el grave enfrentamiento entre Tchouaméni y Valverde, que estuvieron cerca de llegar a las manos tras una acción del juego.

Sobre toda esta situación habló David Bernabéu en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero, donde dejó claro que cree que el problema del Real Madrid va mucho más allá de incidentes aislados: "También ha habido algo entre Vinicius y Mbappé. Con ese ya son tres encontronazos, por lo que no es algo puntual".

El periodista también señaló directamente la falta de autoridad dentro del club y puso como ejemplo el comportamiento de algunos futbolistas con el cuerpo técnico: "¿Por qué se atreve Vinicius a hacer un comunicado sin pedir disculpas al entrenador con la que ha liado públicamente desafiándole? Ahí percibes si un entrenador tiene todo el poder o no. Si tú percibes que tiene el apoyo del club para mandar de verdad, no haces esto".

Además, criticó la postura del club al considerar que el problema se sigue enfocando únicamente desde el banquillo: "Vamos a ver, llevamos tres entrenadores con este problema". Para Bernabéu, la situación actual demuestra que el conflicto no depende únicamente de quién dirija al equipo, sino de una falta total de control sobre el vestuario.

El comunicador recordó lo ocurrido con Ancelotti durante la pasada temporada: "Se fue porque las estrellas no le hacían caso. Decía que no corrían y que no trabajaban. Lo denunció varias veces el año pasado". Según explicó, el técnico italiano nunca llegó a tener un enfrentamiento directo con la plantilla, pero sí dejó claro públicamente que muchos jugadores hacían "lo que les daba la gana" dentro del campo.

David Bernabéu fue especialmente duro con la gestión deportiva del club en los últimos meses: "Fichas a Xabi Alonso y te dura cuatro meses, después de haber vendido que necesitas un entrenador metódico y táctico, y en cuatro meses te lo liquidas".

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Además, añadió que la situación con Álvaro Arbeloa demuestra que el problema sigue exactamente igual: "Tres entrenadores denunciando lo mismo, igual el problema lo tienes tú como club y lo tienen los jugadores".