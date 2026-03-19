Los datos que prueban cómo Vinicius vuelve a ser 'Mr. Champions' tras liberarse de Xabi Alonso: "He fallado muchas"

Hasta hace apenas unas semanas predominaba la idea de que Vinicius Júnior había lastrado la temporada del Real Madrid tras su protesta contra Xabi Alonso por un cambio en el 'Clásico'. Aquella decisión tuvo un impacto directo en el rendimiento de un equipo que, sin embargo, ha renacido precisamente de la mano del brasileño. Pero, sobre todo, de Arbeloa, que ha sabido recuperar todo su potencial y reordenar al grupo en el momento más delicado del curso.

El jugador más decisivo de la última década

Vinicius ha recuperado su eficacia en la Champions, la competición en la que presenta unos números prácticamente inalcanzables desde que irrumpió en ella. En las últimas diez temporadas, el brasileño ha sumado 28 contribuciones directas de gol -entre tantos y asistencias-, por delante de Lewandowski (24), Benzema (23) o su compañero Mbappé (22) en eliminatorias del máximo torneo continental. Un registro que refuerza su peso en los escenarios donde se decide todo.

Arbeloa: ""Esté quién esté en el campo, mientras esté Vinicius será muy importante." / REAL MADRID TV

El brasileño ya fue decisivo en la repesca, donde dinamitó la ida con un gran gol frente al Benfica en Da Luz. Aquel tanto, acompañado de una celebración que derivó en un supuesto incidente racista con Prestianni -todavía bajo investigación-, le cambió la cara al equipo de Arbeloa en la Copa de Europa. El técnico salmantino, en pleno proceso de corrección del rumbo, había quedado previamente apeado de la Copa del Rey y fuera del top 8 en la última jornada de la fase liga, lo que acentuaba la sensación de inestabilidad.

Incluso sin firmar un gran partido en la ida contra el City, asistió a Valverde en el segundo de sus tres goles. En el Etihad completó la faena forzando el penalti y la expulsión de Bernardo Silva tras una acción desde la banda que culminó con un disparo al palo. En lo que va de temporada suma 16 goles y 10 asistencias, prácticamente un calco de sus cifras a estas alturas del curso anterior, lo que confirma una recuperación sostenida en el tiempo.

Con Arbeloa dobla el promedio

Buena parte de esos números los ha firmado en 2026, cuya entrada coincidió con el relevo en el banquillo del Real Madrid. Mientras que con Xabi Alonso firmó siete goles en 34 partidos, con Arbeloa ya suma nueve en apenas 16 encuentros. Es más del doble en el promedio: de 0,20 a 0,56 por partido, una progresión que explica el cambio de dinámica del equipo en las últimas semanas.

Se da la circunstancia de que Vinicius firmó su mejor partido con Xabi Alonso en el último encuentro que dirigió el técnico vasco: la Supercopa de España que conquistó el Barça de Flick. El de São Gonçalo marcó un gol de bandera para empatar la final, en una actuación que quedó como excepción dentro de una etapa irregular. Desde su llegada, Arbeloa ha optado por mimarlo públicamente, animándole a que “baile”, el verbo asociado a sus celebraciones y, sobre todo, a su estado emocional sobre el campo.

Perform

La reciente explosión anotadora del brasileño coincide también con la baja de Mbappé, que volvió a tener minutos en el Etihad tras su lesión. Y aún pudo ser mayor: “¡He fallado muchas! Pero hoy no hemos necesitado tantas”, lamentó el propio Vinicius tras el partido. Una frase que refleja el cambio de dinámica de un jugador que no supo gestionar bien su sustitución en muchos encuentros al inicio de temporada y que ahora vuelve a sentirse determinante.

Arbeloa, por el contrario, solo lo sustituyó ante el Elche, en un partido ya resuelto. Aun así, habló con él durante el cambio para evitar cualquier malentendido y reforzar su confianza. Frente a un City en inferioridad, Vinicius se marchó con siete disparos y un porcentaje de acierto en el pase en el último tercio cercano al 100%, dominando el escenario ofensivo.

De paso, se cobró cierta revancha ante una hinchada que la temporada pasada exhibió un tifo en relación con su fallido Balón de Oro. Pero Vinicius ya no llora. Al contrario, su sonrisa ha iluminado un nuevo Real Madrid, más reconocible, más agresivo y, sobre todo, más competitivo en Europa.