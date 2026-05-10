Los datos que han hundido al Real Madrid

No es casualidad que el actual Real Madrid sea el peor en defensa de las cinco últimas temporadas. Lleva dos campañas consecutivas sin ganar ningún título, en las que acumula las peores estadísticas de goles en contra como equipo. La defensa, dicen los entrenadores, empieza por el ataque y los delanteros de este Madrid condenan defensivamente al equipo.

Se caen los números

Dos temporadas en blanco con una media de 1,18 goles encajados en la suma de ambas. Un dato que contrasta con las cuatro anteriores, en las que recibió 0,92 por partido. La diferencia se mide en títulos. Ninguno en dos años y 12 en los cuatro anteriores, con dos Champions League, dos campeonatos de Ligas y una Copa del Rey como trofeos más valorados.

El dato más llamativo de esta temporada es que lleva seis meses sin dejar su portería a cero en dos partidos consecutivos (Getafe, 0-1; Juventus, 1-0), marca que consiguió nada más empezar el curso al dejar a cero su portería en los dos primeros partidos que jugó (Osasuna, 1-0, y Oviedo, 0-3). Este dato contrastó con el del año pasado, en el que dejó a cero su portería en dos partidos consecutivos en ocho ocasiones.

Gol al Madrid y datos cinco años / EFE/Sport

El peor dato de Florentino

Esta temporada encaja una media de 1,15 goles por encuentro, 60 en 52 partidos. Un registro que mejora ligeramente al del año pasado a falta de cinco jornadas, con 1,20 goles en los 68 encuentros que disputó. Es cierto que el equipo blanco acumula tres años en el que las lesiones han diezmado su potencial defensivo, pero no es excusa para el bajo rendimiento del equipo en esta faceta.

En lo que llevamos de siglo, el Real Madrid había terminado solo tres temporadas sin sumar ningún título a su sala de trofeos, la 2009-10. 2018-19 y la 2020-21. Ahora, los blancos han enlazado dos años consecutivos en blanco. Un dato que demuestra en la profunda crisis en la que se encuentra el equipo madridista y más bajo la batuta de Florentino Pérez, que ha ganado 37 títulos de fútbol en sus 23 años en la presidencia.