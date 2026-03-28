Los datos económicos que sacan a la luz la frágil situación financiera del Real Madrid

El Real Madrid ha presumido a lo largo de los últimos años de tener una situación económica muy positiva, sin embargo, según ha desvelado El Confidencial, la entidad presidida por Florentino Pérez lidia con un contexto marcado por la reducción de liquidez, el aumento del endeudamiento y el impacto de las grandes inversiones recientes.

El club blanco ha visto cómo su tesorería se ha reducido de forma notable en los últimos meses, en gran parte como consecuencia del esfuerzo financiero realizado tanto en fichajes como en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Este escenario ha provocado que el margen de maniobra a corto plazo sea más limitado de lo habitual en la entidad.

El citado medio apunta directamente a 6 datos presentados en las últimas cuentas del club que indicarían que la situación a nivel financiero es más delicada de lo que se presupone en el imaginario popular.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, conversa con el banquero Anas Laghrari (Key Capital), en una imagen de 2022. / MARISCAL AGENCIA EFE / EFE

El primero, y más llamativo, es el desplome de la liquidez. A 31 de diciembre de 2025 el Real Madrid apenas contaba con 3,4 millones de euros en efectivo, una cifra que contrasta con los 175,8 millones registrados seis meses antes. La evolución reciente es significativa: comenzó 2025 con 61 millones en caja y en 2024 manejaba cerca de 190 millones.

También se ha producido una caída notable del beneficio neto, que se sitúa en 5,2 millones de euros, lo que supone un descenso cercano al 80% respecto a los 29,4 millones del mismo periodo del año anterior. El incremento del gasto en salarios y costes de plantilla, que crecen un 26,2% hasta los 318,9 millones, aparece como principal causa de este retroceso.

Florentino Pérez, en el Santiago Bernabéu / EP

En paralelo a todo esto, los ingresos también se han visto afectados. En el primer semestre de la temporada 2025-26, el club ingresó 571,3 millones de euros, 18,5 millones menos que en el mismo tramo del ejercicio anterior. Los ingresos de explotación bajan de 636 a 613 millones, con caídas destacadas en el área comercial (-11,7%), tiendas (-22,4%), eventos (-28,3%) y, en menor medida, Tour y estadio (-2%), mientras que los derechos televisivos se mantienen estables.

Los otros tres datos de los que habla El Confidencial son el aumento del 10% de los gastos financieros, que el fondo de maniobra negativo es de 406 millones de euros a cierre de 2025 (en diciembre de 2024 era de 185 millones) y que el pasivo total del club asciende a unos 1.780 millones.

En este contexto, y siempre según la citada información, la necesidad de generar ingresos extraordinarios cobra especial relevancia, en muchos casos vinculados directamente a los éxitos deportivos.

Con todos estos datos resulta difícil no tener en cuenta la reforma societaria que Florentino Pérez tiene en mente para el club, abriendo la puerta a inversores con una participación del 5-10%.