El dato que retrata la crisis del Madrid

El Real Madrid ha experimentado un bajón preocupante en los dos últimos partidos. Ganó el clásico para quitarse una espina de la temporada pasada, y entrar en catarsis física en los partidos ante el Liverpool y el Rayo Vallecano. Una derrota y un empate preocupante adornado por un dato estremecedor: los madridistas corrieron 13 kilómetros menos que ingleses y vallecanos.

Crisis física

El bajón se convierte en crisis desde el momento en que los jugadores de Xabi corrieron 5 kilómetros menos que los ingleses en el partido de Champions disputado en Anfield. Cinco días después, los madridistas volvieron a hacerlo en Vallecas, corriendo 8 kilómetros menos que los franjirrojos.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, conversa con Vinicius, durante el partido contra el Rayo. / MARISCAL / EFE

Eso viene a significar que cada futbolista blanco corrió, aproximadamente, un kilómetro menos que sus rivales en sus dos últimos partidos. Un dato que provoca preguntas: si se debe a una mala preparación o porque los jugadores no saben qué misiones tienen que cumplir y se quedan parados. Y si lo saben, el problema pasaría de preocupante para Xabi Alonso.

Dos motivos

Pero el dato adquiere mayor relevación por dos motivos. Uno, que las dimensiones de el terreno de juego de Vallecas son mínimas, mide 100 metros de largo por 65 de ancho frente a los 105x68 del Santiago Bernabéu. Anfield también es más corto, mide 101x68, pese a que la recomendación de la UEFA es que alcance los 105 metros.

Y el otro dato es aún más llamativo. El Rayo tuvo 39 horas menos de descanso que el Madrid. Jugaron su partido de Conference League ante el Lech Pozna el jueves por la noche, con 65 horas de recuperación. El Madrid visitó Liverpool el martes y disfrutó de 99 horas de descanso para preparar la visita al estadio de la barriada vallecana.