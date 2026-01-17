Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

El dato del Levante que amenaza con agudizar la crisis del Real Madrid

El conjunto blanco lleva cinco temporadas sin ganarle dos partidos seguidos de liga al equipo que visita el Bernabéu

Jude Bellingham (c) controla el balón durante el partido de la primera vuelta entre el Levante y el Real Madrid.

Jude Bellingham (c) controla el balón durante el partido de la primera vuelta entre el Levante y el Real Madrid. / Ana Escobar / EFE

Pablo Díaz

Pablo Díaz

Madrid

El Real Madrid encara la jornada 20 de liga con muchos alicientes a tener en cuenta. Con la incertidumbre en el aire de conocer la manera en la que el Bernabéu recibirá a sus jugadores, Arbeloa se estrenará ante su afición el día de su cuarenta y tres cumpleaños con una plantilla en horas bajas. Por su parte, el Levante, en puestos de descenso, intentará alargar su buena dinámica en la que ha sacado 7/9 puntos posibles en sus últimos 3 partidos.

UN RIVAL INDIGESTO PARA LOS BLANCOS

Un dato curioso, y no menos relevante, es la dificultad que ha tenido el Real Madrid para imponerse al conjunto granota en sus últimos enfrentamientos directos. Si nos remontamos a las últimas 5 temporadas del Levante en Primera División (2017-2022), en un total de 10 enfrentamientos ligueros, los de Chamartín acumulan un historial de 4V 3E 3D. Hasta en 6 ocasiones el Levante ha sido capaz de rascarle puntos.

Madrid vs Levante 20/21

Madrid vs Levante 20/21 / Subrayado

UN OPONENTE QUE DESPIERTA EL MEJOR VINÍCIUS

Vinicíus Jr ha demostrado sentirse cómodo ante el Levante: en los enfrentamientos en los que se ha medido al conjunto granota ha firmado siete goles y tres asistencias, unos números que suponen un impulso positivo para el equipo y refuerzan la idea de que el brasileño puede asumir galones y echarse el equipo a la espalda, tal y como pretende su entrenador, Arbeloa.

Vinicius ante el Levante

Vinicius ante el Levante en el Ciutat de Valencia / 20 minutos

El partido de ida el Madrid se llevó la victoria (1-4) mostrando un buen juego en el mejor momento del equipo esta temporada, en el cuál contaba sus partidos por victorias en liga. Aquel día, a diferencia de mañana, se encontraban Xabi Alonso y Julián Calero en los banquillos, dos técnicos que han sido cesados y no estarán en este partido.  

El duelo entre Real Madrid y Levante se presenta clave para los objetivos de ambos conjuntos: el equipo granota busca sumar para seguir sacando la cabeza de la zona de descenso, mientras que el Madrid sabe que una victoria le permitiría colocarse a solo un punto del líder, el Barça, a la espera de lo que haga el conjunto azulgrana en su visita a Anoeta el domingo a las 21:00. 

