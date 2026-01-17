El dato del Levante que amenaza con agudizar la crisis del Real Madrid

El Real Madrid encara la jornada 20 de liga con muchos alicientes a tener en cuenta. Con la incertidumbre en el aire de conocer la manera en la que el Bernabéu recibirá a sus jugadores, Arbeloa se estrenará ante su afición el día de su cuarenta y tres cumpleaños con una plantilla en horas bajas. Por su parte, el Levante, en puestos de descenso, intentará alargar su buena dinámica en la que ha sacado 7/9 puntos posibles en sus últimos 3 partidos.

UN RIVAL INDIGESTO PARA LOS BLANCOS

Un dato curioso, y no menos relevante, es la dificultad que ha tenido el Real Madrid para imponerse al conjunto granota en sus últimos enfrentamientos directos. Si nos remontamos a las últimas 5 temporadas del Levante en Primera División (2017-2022), en un total de 10 enfrentamientos ligueros, los de Chamartín acumulan un historial de 4V 3E 3D. Hasta en 6 ocasiones el Levante ha sido capaz de rascarle puntos.

Madrid vs Levante 20/21 / Subrayado

UN OPONENTE QUE DESPIERTA EL MEJOR VINÍCIUS

Vinicíus Jr ha demostrado sentirse cómodo ante el Levante: en los enfrentamientos en los que se ha medido al conjunto granota ha firmado siete goles y tres asistencias, unos números que suponen un impulso positivo para el equipo y refuerzan la idea de que el brasileño puede asumir galones y echarse el equipo a la espalda, tal y como pretende su entrenador, Arbeloa.

Vinicius ante el Levante en el Ciutat de Valencia / 20 minutos

El partido de ida el Madrid se llevó la victoria (1-4) mostrando un buen juego en el mejor momento del equipo esta temporada, en el cuál contaba sus partidos por victorias en liga. Aquel día, a diferencia de mañana, se encontraban Xabi Alonso y Julián Calero en los banquillos, dos técnicos que han sido cesados y no estarán en este partido.

El duelo entre Real Madrid y Levante se presenta clave para los objetivos de ambos conjuntos: el equipo granota busca sumar para seguir sacando la cabeza de la zona de descenso, mientras que el Madrid sabe que una victoria le permitiría colocarse a solo un punto del líder, el Barça, a la espera de lo que haga el conjunto azulgrana en su visita a Anoeta el domingo a las 21:00.