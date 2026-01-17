REAL MADRID
El dato del Levante que amenaza con agudizar la crisis del Real Madrid
El conjunto blanco lleva cinco temporadas sin ganarle dos partidos seguidos de liga al equipo que visita el Bernabéu
El Real Madrid encara la jornada 20 de liga con muchos alicientes a tener en cuenta. Con la incertidumbre en el aire de conocer la manera en la que el Bernabéu recibirá a sus jugadores, Arbeloa se estrenará ante su afición el día de su cuarenta y tres cumpleaños con una plantilla en horas bajas. Por su parte, el Levante, en puestos de descenso, intentará alargar su buena dinámica en la que ha sacado 7/9 puntos posibles en sus últimos 3 partidos.
UN RIVAL INDIGESTO PARA LOS BLANCOS
Un dato curioso, y no menos relevante, es la dificultad que ha tenido el Real Madrid para imponerse al conjunto granota en sus últimos enfrentamientos directos. Si nos remontamos a las últimas 5 temporadas del Levante en Primera División (2017-2022), en un total de 10 enfrentamientos ligueros, los de Chamartín acumulan un historial de 4V 3E 3D. Hasta en 6 ocasiones el Levante ha sido capaz de rascarle puntos.
UN OPONENTE QUE DESPIERTA EL MEJOR VINÍCIUS
Vinicíus Jr ha demostrado sentirse cómodo ante el Levante: en los enfrentamientos en los que se ha medido al conjunto granota ha firmado siete goles y tres asistencias, unos números que suponen un impulso positivo para el equipo y refuerzan la idea de que el brasileño puede asumir galones y echarse el equipo a la espalda, tal y como pretende su entrenador, Arbeloa.
El partido de ida el Madrid se llevó la victoria (1-4) mostrando un buen juego en el mejor momento del equipo esta temporada, en el cuál contaba sus partidos por victorias en liga. Aquel día, a diferencia de mañana, se encontraban Xabi Alonso y Julián Calero en los banquillos, dos técnicos que han sido cesados y no estarán en este partido.
El duelo entre Real Madrid y Levante se presenta clave para los objetivos de ambos conjuntos: el equipo granota busca sumar para seguir sacando la cabeza de la zona de descenso, mientras que el Madrid sabe que una victoria le permitiría colocarse a solo un punto del líder, el Barça, a la espera de lo que haga el conjunto azulgrana en su visita a Anoeta el domingo a las 21:00.
