El dato que hunde un poco más a Xabi Alonso como técnico del Real Madrid

Cuando Xabi Alonso se hizo cargo del Real Madrid, antes de lo que hubiera deseado por culpa del Mundial de clubes, una de las primeras decisiones que tuvo que afrontar fue especialmente delicada: ¿qué hacer con Luka Modric, compañero suyo en su etapa como jugador?

Aunque la decisión final -prescindir del croata- fue del club, teóricamente consensuada con el técnico, el buen rendimiento del jugador con su nuevo equipo retrata aún más la situación del Real Madrid y la frágil posición de Alonso.

"No es el final deseado [para Modric] pero tampoco es un final amargo", resumió Alonso en una de sus primeras ruedas de prensa como técnico blanco. Quedaba así zanjada la cuestión Modric, obligado a buscarse la vida en un nuevo equipo tras su brillantísimo paso por el Real Madrid.

Varios meses después, la situación de Modric contrasta con la de Alonso, y por extensión con la del Real Madrid. Lo avalan los datos: Modric, centrocampista del Milan, es el jugador que más pases correctos ha dado en lo que va de temporada en la Serie A, con 1.084 toques de balón.

A sus 40 años, Modric es pieza fundamental en el Milan que lidera el calcio, empatado a puntos con el Nápoles. El croata se ha reinventado en el Milan, tras 13 temporadas en el Real Madrid y, lejos de convertirse en un fichaje nostálgico, se ha instalado en el centro de mando del equipo de Massimiliano Allegri.

"Modric hace cosas que ya nadie hace en el mundo del fútbol", elogió su entrenador.

Modric presenta estadísticas de estrella: 13 partidos, 1 gol, 2 asistencias y 1.145 minutos disputados con la camiseta rossonera. Todo ello con una media de casi 70 pases por encuentro y un 90% de acierto, liderando la circulación de balón de un Milan que ha encontrado en él el metrónomo que le faltaba.

El gol, simbólico, llegó en septiembre, pocos días después de su 40º cumpleaños: un disparo clásico de interior del pie, llegando desde segunda línea, para abrir el marcador ante el Bolonia en San Siro. Una acción que resumía la esencia de Modric: iniciar la jugada en su propio campo, dar continuidad y aparecer en el área para sentenciar.

Los datos afirman que Modric firma dos pases clave por partido. Figura, además, entre los mejores asistentes del campeonato.

Referente

Más allá de los números, Modric se ha convertido en el referente de un vestuario que vive una etapa de transición, mezcla de veteranos y jóvenes talentos. Su capacidad para leer el juego, esa que tanta echa en falta el Madrid, es oro puro para el líder de la Serie A.