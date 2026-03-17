El dato que puede acabar con las esperanzas de Guardiola

El Real Madrid juega con la historia a su favor antes de visitar al Manchester City tras el 3-0 cosechado en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, una competición en la que nunca dejó escapar una ventaja de tres tantos y que tampoco pudo levantar en su carrera como técnico Pep Guardiola en dos precedentes.

Pese a que el estadio del City no suele ir asociado a buenos recuerdos madridistas, allí ha superado las dos últimas eliminatorias de un duelo que se repite cada temporada en la Liga de Campeones en los últimos años. En la pasada edición logró su único triunfo, por tres empates y tres derrotas, ante el equipo más endeble dirigido por Pep Guardiola al que derrotó 2-3 en la ida de la ronda previa a los octavos de final.

El curso anterior, con gran dosis de sufrimiento y un capítulo de resistencia, logró superar la vuelta de los octavos de final con una tanda de penaltis para la historia tras un 1-1, con lanzamientos de sus defensas Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Antonio Rüdiger.

Ferland Mendy, ante el City / Agencias

En una de las siete visitas del Real Madrid al Etihad cayó derrotado por un número de goles que provocaría su eliminación. Fue un 4-0 en mayo de 2023, en una eliminatoria de semifinales con empate a un tanto en el Bernabéu, sentenciada por Bernardo Silva con un doblete en el primer acto, en la que también marcaron Akanji y Julián Álvarez.

Es la última goleada sufrida por el Real Madrid. De las 119 encajadas en su historia en la Copa de Europa, solamente cinco fueron por más de tres tantos de diferencia. Sufrió un 5-1 en casa del Benfica en la ida de cuartos de final en febrero de 1965 que fue imposible de levantar en el Bernabéu.

Valverde celebra su segundo gol, de los tres que le marcó al Manchester City / EP

Tiró por tierra una ventaja de dos tantos en la ida de las semifinales de 1980, al ser derribado por el Hamburgo en Alemania 5-1 en la vuelta. En la misma ronda, en la temporada 1988-89, recibió el golpe más duro con un 5-0 del histórico Milan de Van Basten, Gullit, Baresi o Rijkaard, con Carlo Ancelotti marcando el primer tanto décadas antes de convertirse en el técnico más laureado de la historia madridista.

Frente al Liverpool, con un 4-0 en Anfield en la vuelta de los octavos de final de 2009, tras haber caído también 0-1 en el Bernabéu, se produjo una derrota superior a tres tantos.

En eliminatorias, el Real Madrid siempre ha sabido manejar una ventaja de tres goles en la ida para superar la ronda.

Con solvencia en el último precedente, en febrero de 2023, cuando en octavos de final se exhibió en la ida en Anfield (2-5) con dobletes de Vinícius y Karim Benzema más un tanto de Éder Militao, antes de vencer también en la vuelta (1-0).

Dosis de emoción en eliminatorias en el Siglo XXI con una ventaja amplia de la ida las protagonizó en 2018 frente al Juventus, tras golpear en Turín 0-3 y jugar con fuego en una eliminatoria de cuartos que llegó a igualar el conjunto italiano, y que se decidió con un penalti que provocó polémica de Mehdi Benatia a Lucas Vázquez, materializado por Cristiano Ronaldo en el minuto 98 (1-3).

Vinícius falla el penalti ante City que para Donnarumma / EP

Un año antes, en 2017, atravesó por momentos de zozobra en el Vicente Calderón, tras el 3-0 de la ida de semifinales con triplete de Cristiano, cuando en 16 minutos caía 2-0, con los goles de Saúl y Antoine Griezmann, antes de que Isco saliese al rescate tras una jugada inolvidable para el madridismo de Benzema marchándose de tres rivales pegado a la línea de fondo.

Un capítulo similar lo vivió también en cuartos de final de la temporada 2013-14, ante el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp. Tras vencer 3-0 en el Bernabéu, en 37 minutos, con doblete de Reus, vio peligrar la clasificación, aunque logró resistir hasta el final y frenar a un joven Robert Lewandowski.

Guardiola no levantó tres goles de desventaja en dos precedentes

Guardiola ha caído en 35 encuentros como entrenador en la Liga de Campeones. Su derrota más amplia fue precisamente contra el Real Madrid, cuando dirigía al Bayern, un 0-4 de los "atletas" como calificó al equipo con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo en su esplendor, que le goleó en el Allianz en una vuelta de semifinales.

En partidos de ida solamente en dos ocasiones perdió por tres tantos de diferencia y nunca fue capaz de voltear la eliminatoria. Lo vivió al mando del Bayern, al caer 3-0 ante el Barcelona en el Camp Nou en mayo de 2015 y vencer 3-2 en la vuelta en Múnich. Y la última ocasión frente el Liverpool en abril de 2018, cuando tras el 3-0 recibido en Anfield también fue derrotado en el Etihad 1-2, consumando la eliminación en cuartos de final.