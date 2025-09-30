Dastan Satpaev, el adolescente que desafía a Lamine y reta al Madrid

No es fácil encontrar nombres conocidos para el público mundial en el Kairat Almaty. El conjunto kazajo es el rival del Real Madrid esta noche y, a priori, es una de las cenicientas de esta fase de grupo. Sin embargo, en sus filas juega un joven futbolista que cada vez suena con más fuerza en el panorama europeo.

Dastan Satpaev solo tiene 17 años, pero ya es la mayor ilusión de todo el país gracias a su talento precoz. Juega como delantero centro y ha sido comparado por algunos medios con Sergio Agüero por su físico y algunas de sus cualidades.

Satpayev, la perla del Kairat Almaty que ya tiene atada el Chelsea / Instagram

Ya es internacional absoluto con Kazajistán y un fijo en el esquema del Kairat Almaty. La pasada campaña, con solo 16 años, llegó su primer gran curso como futbolista, firmando 12 goles y 6 asistencias en 26 partidos. Su irrupción provocó que equipos de toda Europa le siguieran de cerca, pero el Chelsea apretó para ficharlo rápidamente por cuatro millones de euros.

"Zenit, Real Sociedad, Benfica, Salzburgo y Marsella. De todos esos clubes, el Chelsea fue el que más me llamó la atención, así que los elegí", afirmó el propio Satpaev en unas declaraciones al diario The Sun.

No se incorporará al equipo 'blue' hasta que cumpla la mayoría de edad en 2026, pero las expectativas con el futbolista son altísimas. En las rondas previas de la Champions League le tocó demostrar sus cualidades y no falló a la cita, clasificando a su equipo para las etapas decisivas de la competición por primera vez en su historia.

Marcó tres goles (alguno de ellos decisivo) y dio una asistencia para erigirse como el líder del equipo a pesar de su corta edad. Se convirtió en el goleador más joven de la competición teniendo en cuenta las fases previas, con 16 años y 331 días, superando la marca de Ansu Fati y Lamine Yamal, si bien los canteranos del Barça marcaron sus tantos en la fase de grupos.

El nuevo '10' del Barça es, precisamente, uno de los referentes de Satpaev, confirmado por él mismo: "Mi jugador favorito en este momento es Lamine Yamal. Me encantaría competir con él en un futuro. Si todo va bien, será en el Chelsea, cuando cumpla 18 años".

Doku, jugador del Manchester City, quedó impresionado con el jugador cuando se enfrentó con la selección belga a Kazajistán en el último parón de selecciones. "El número 19 es muy interesante", explicó el extremo tras el partido.

Satpaev es un delantero que también puede adaptarse al extremo o a la posición de segundo delantero. Acelera con potencia en sus arrancadas y, sobre todo, tiene un disparo muy fuerte, lo que le permite definir desde varias posiciones. Todo eso, acompañado de un buen nivel técnico y mucha serenidad, le convierten en un jugador de gran potencial.

Su camino hasta la élite todavía tiene muchos pasos, pero el joven de 17 años ya empieza a destacar. El partido ante el Real Madrid podría ser su gran carta de presentación, aunque lo tendrá difícil para brillar ante un equipo tan superior al suyo.

Eso sí, Satpaev demuestra su ambición y tiene claro que hay que ir al ataque contra el equipo de Xabi Alonso: "Intentaremos presionar a nuestros rivales. Claro que queremos ganar, aunque sabemos lo difícil que será. No somos el Atlético, claro, pero aún así intentaremos marcarles algunos goles".