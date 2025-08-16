Los dardos de Tebas al Madrid: "¿No afecta a la competición la inscripción de Mastantuono con el filial?"

Siempre que Javier Tebas habla sube el pan. El presidente de LaLiga habló en una entrevista con Radio Nacional de diversos temas de actualidad del futbol español como el Villarreal - Barça en Miami, los problemas de las inscripciones o las nuevas normas del VAR y aprovechó para tirar unos cuantos dardos al Real Madrid.

Uno de los clubes que se ha posicionado más claramente en contra de que el Barça juegue lejos de La Cerámica el duelo ante los 'groguets' han sido los blancos que incluso redactaron un comunicado para rechazar ese partido. Desde la capital se afirma que ese duelo adultera la competición.

Los madridistas explican que los culés dejarían de jugar un partido en un campo complicado para jugarlo ante un público neutral que estará más a favor suyo que del teórico local.

Pero Javier Tebas no cree que esto sea así y de paso mientras explicaba sus motivos aprovechó para tirar unos cuantos dardos al Real Madrid. El presidente de la Liga y Florentino Pérez llevan años enemistados.

Florentino Pérez en su llegada a una comida de directivas. / EFE

El Madrid la temporada pasada se quejó mucho. Prácticamente estaba todo en su contra, o al menos ese era el relato que querían explicar y Tebas aprovechó para echarles todo en cara. Una de las principales quejas blancas de la temporada pasada fue el poco tiempo de descanso que tenían entre partido y partido, algo que ha pasado siempre cuando juegas varias competiciones...

Las quejas sobre el calendario de la temporada pasada

"El encuentro en Miami no manipula nada. Estamos hablando de un tema de 'integritis'. Con la polémica que hubo la pasada temporada con los horarios de partidos y los descansos. Ya desde hace años los equipos que juegan Europa League tienen menos descansos", recordó el presidente y tildó de 'integritis' a los que no estaban de acuerdo.

El segundo dardo llegó unas respuestas después. Mientras estaba explicando porque el partido en Miami no adulteraba nada se puso a enumerar cosas que cambian la competición y nadie dice nada como: la Supercopa en Arabia, cambios de estadios en la Copa del Rey y justo en ese momento recordó algo que sucedió durante la pandemia.

El cambio de estadio blanco durante el COVID

"En el COVID, al único equipo que se le permitió cambiar de estadio para poder avanzar las obras fue el Real Madrid. ¿Eso afectó a la competición? No. No entiendo tanto revuelo", explicó.

La ficha del filial de Mastantuono

Pero la más contundente fue la más reciente. El Real Madrid ha recibido muchas críticas por inscribir a Mastantuono con ficha del filial por si tiene que inscribir a alguien sin vender. Algo que Tebas cree que se puede hacer, pero que igualmente condiciona la competición igual que el encuentro en Miami.

Franco Mastantuono, en su presentación como jugador del Real Madrid. / REAL MADRID

"Los equipos de Primera División tienen 25 fichas y el Real Madrid le ha dado el 30, con ficha de filial, a un jugador que no va a jugar ni un minuto con el filial. Vinicius fue inscrito en el filial y sí jugó con el filial. Así que si nos da un ataque de integritis, tenemos que hablar de todo esto, también. Yo pienso que pueden hacerlo", sentenció.

Según Tebas, todas estas cosas además de otras que enumeró también condicionan el campeonato si nos ponemos estrictos. Por eso el presidente de LaLiga no entiende tanto revuelo con el duelo del Villarreal y el Barça en Miami cuando la mayoría de los equipos están de acuerdo.