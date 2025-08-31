Los dardos de la canción de Sergio Ramos... ¿Dedicados a Florentino?

Sergio Ramos ha publicado en todas las plataformas su nuevo tema musical. Una canción que se titula 'Cibeles' y que parece referirse a su etapa en el Real Madrid y a su salida del equipo blanco. En ella, hay varias frases que han inundado las redes sociales en cuanto se han hecho públicas, ya que muchos señalan que son 'dardos' dirigidos a Florentino Pérez.

"Hay cosas que no te dije que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", empieza cantando el futbolista. "No estaba en mí, tú me pediste que vuele", "Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual", "prefiero morir de pie que vivir arrodillado", "te olvidaste de mí, me dejaste de lado. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele", dice en otras partes de la canción.

La canción esta dirigida al madridismo y concretamente a Cibeles, pero es inevitable que las frases antes mencionadas recuerden a su polémica salida del club, con esa oferta que Ramos no aceptó en un principio y que después quiso recuperar, antes de que Florentino le dejara claro que ya había caducado y que debía marcharse.

Ese pulso entre el presidente y el por aquel entonces futbolista del equipo blanco llenó noticias y portadas y terminó con la salida a coste cero del jugador rumbo al PSG, una vez finalizado su vínculo con el equipo blanco. No obstante, el futbolista incluso parece abrir la puerta a un posible regreso en la parte final de la canción, con un "y aunque todo fue así, volvería encantado".

No es la primera vez que el defensa muestra su faceta musical. Ya participó en su momento en el himno de la selección española para la Eurocopa de 2016, titulado 'La Roja Baila' y ha colaborado con otros artistas como Demarco Flamenco o Canelita.

El ahora futbolista de Monterrey pasó nada más y nada menos que 16 campañas en las filas del Real Madrid. En total disputó 671 partidos, marcando 102 goles y siendo fundamental en varios de los títulos más importantes de la historia del club. Sin embargo, su salida no fue la esperada por ese conflicto con Florentino Pérez.