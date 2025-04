Dardo de Tchouameni a los culés: "Celebran como si no fuéramos a ganar otra vez"

Varios jugadores del Real Madrid dejaron un mensaje claro tras la dura derrota que sufrieron a manos del Barça en la final de la Copa del Rey. El mensaje de "volveremos" se hizo redundante en las publicaciones que hicieron en sus redes sociales el día después del partido.

Entre los más destacados se encontraba el de Aurélien Tchouameni, que lanzó un dardo a todo el barcelonismo. "Celebran nuestras derrotas como si no fuéramos a volver a ganar. Volveremos", escribió en su perfil oficial de 'X' el francés.

El centrocampista no fue el único que se pronunció. Fede Valverde también escribió un largo mensaje en Instagram: "Volvió a pasar y seguramente volverá a pasar muchas veces más, porque es el camino que estamos construyendo y es normal que uno caiga después de tantos kilómetros. Me entristece, me genera bronca, impotencia. Siento que les fallo".

"Está siendo un año complicado, física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro: 'hasta que no me den más las piernas'. Este club no merece menos. Volveremos, seguiremos y ahí estaré dejando todo por el respeto que merece el Madrid, su gente y todo lo que conlleva jugar en el equipo más ganador de la historia", concluyó el uruguayo.

Bellingham siguió la misma línea de sus compañeros y apostó por pelear por el título de Liga: "Dejamos todo ahí fuera, pero no pudo ser. 5 finales más, con absolutamente todo lo que tenemos. Hala Madrid hasta la muerte".

Mientras Rodrygo, Mbappé y Vinicius mantienen un silencio sepulcral y no han hecho ningún tipo de manifestación tras el partido, Güler y Courtois sí dieron la cara, aunque fuera en redes sociales.

"Muy orgullos de mis compañeros y de cómo hemos luchado por una victoria que no ha llegado. Triste y responsable, pero convencido de que nos levantaremos", escribió el belga en Instagram. "Habrá días buenos y habrá días malos como ayer, pero prometemos que nunca mancharemos esta camiseta blanca abandonando la lucha", dijo el turco.