Reinier se enfrenta a sus críticos en el Madrid: "La gente dice muchas tonterías"

Reinier Jesus ha estado en el foco en los últimos días. Ha sufrido toda la atracción mediática que no acaparó desde 2020, cuando el Madrid lo fichó como una apuesta de futuro integrada en la incorporación de futbolistas como Vinicius o Rodrygo. De los tres brasileños, Reinier fue el único que no tuvo recorrido en el club blanco, hasta el punto de encadenar cesiones. Tras cinco años, acaba de tomar la puerta de salida del club blanco, sin debutar.

30 millones de euros para cero minutos

Esto ha provocado un reguero de críticas sobre su fichaje. El Madrid pagó 30 millones de euros por un futbolista que quiere volver a sentirse como tal en el Atlético Mineiro de su país natal, con el que ha firmado hasta 2029. "Es un placer para mí estar en el 'Galo' -como se conoce al club por el que acaba de firmar-. Quería sentirme en casa y estoy en el lugar correcto. Por fin puedo hablar de mi nuevo hogar", dijo emocionado Reinier en su presentación.

No derramó lágrimas como el día de su puesta de largo con el Madrid hace cinco años. El inicio de una aventura que terminaría convirtiéndose en un carrusel de decepciones. "Queremos expresar la gratitud y el cariño por los años que pasó en nuestro club. Le deseamos a él y a su familia lo mejor en esta etapa de su vida", le despidió el club blanco, donde solo pudo jugar un par de partidos con el Castilla.

A partir de ahí empezó una travesía sin rumbo que le llevó al Borussia Dortmund en dos temporadas, Girona, Frosinone y Granada. En la última temporada, Reinier disputó 25 encuentros, marcando un gol y una asistencia, en lo que fue el curso más provechoso del mediocampista, al que en su momento compararon con Kaká.

"No rendí porque no pude jugar"

"Mucha gente dice que no rendí bien en determinado club, pero en el Real Madrid nadie puede decir que no rendí bien, porque no tuve continuidad, no hice una pretemporada, no jugué ni un partido. Mucha gente dice tonterías en las redes sociales. En este caso, no pueden hablar, porque no tuve ningún partido con el Real Madrid", afirmó en una entrevista a GaloTV, medio asociado al Atlético Mineiro.

"Pasé por muchas cosas, sufrimos la pandemia, jugué tres partidos con el Real Madrid Castilla y ahí estaba mejorando mi español cuando llegó el Covid-19. Después, cinco meses sin jugar, me fui cedido. Gané experiencia, pasé por muchos países, aprendí otros idiomas. También crecí como ser humano", explicó Reinier sobre su trayectoria en el fútbol europeo, siempre fuera del primer equipo del Madrid.

"Salí con 18 años y ahora tengo otra mentalidad. En el campo también, aprendí a defender más; la táctica en Europa es un poco diferente, así que me perfeccioné bastante", añadió, cuando fue preguntado sobre lo que se puede esperar de él en el Atlético Minieiro, que se encuentra en la mitad de la tabla del Brasileirao, con 24 puntos. Un equipo con el que Reinier espera hacer un 'reset' en su carrera, ahora con 23 años.