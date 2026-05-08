El dardo de Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, a Florentino Pérez: "Tenemos que dar ejemplo"

La situación en el vestuario del Real Madrid sigue generando mucha preocupación entre los madridistas. Los últimos episodios de tensión entre jugadores han dejado una imagen de inestabilidad dentro del equipo, con un ambiente cargado y varios incidentes que han trascendido públicamente.

Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid entre 2006 y 2009, analizó la situación del club en el programa 'Fanzone' y trató de rebajar la gravedad de lo ocurrido en el vestuario blanco.

"Son situaciones que no son deseables, pero pueden ocurrir. Suceden muchas veces en los entrenamientos, hay desavenencias, roces y encontronazos", explicó, normalizando este tipo de episodios entre futbolistas.

Calderón insistió en que este tipo de conflictos no deberían salir del entorno interno del equipo ni sobredimensionarse, pero que ahora hay que centrarse en el Clásico: "El problema de estos casos es cuando se filtra y cuando lo conoce la opinión pública. No creo que haya que darle más importancia y hay que pensar en el fútbol, en el deporte, en lo que significa un partido Madrid-Barcelona".

El expresidente también habló sobre la decisión de Florentino Pérez de no acudir al Spotify Camp Nou: "No sé las razones por las que no va a ir. Parece que últimamente hay cierta tensión entre los dos clubes y los presidentes. Yo siempre intenté que no ocurriera".

El exdirigente recordó su propia etapa para explicar cómo cree que debería ser la relación entre instituciones: "Yo fui tratado magníficamente en el Camp Nou y traté de corresponder de la misma forma cuando venían al Bernabéu. Me parece que era lo lógico. Los presidentes y los directivos tenemos que dar ejemplo porque si no no podemos pedir a los aficionados que se comporten bien, si nosotros que estamos al frente de los clubes no lo hacemos".

Calderón analizó la situación actual del Real Madrid y cómo han podido afectar las decisiones de Florentino: "El hecho de haber recibido tantos varapalos y contratiempos a los que no está acostumbrado, ha hecho que esté un poco perdido o desorientado. Es verdad que ha tomado decisiones erróneas que han llevado a dos años seguidos sin títulos".

Aun así, el expresidente madridista lanzó un mensaje optimista sobre el futuro del equipo blanco: "Estoy seguro de que será capaz de reconducirlo y el año que viene empezaremos un nuevo proyecto. Hemos tenido situaciones así otras veces y hemos sabido superarlas con grandeza, y seguro que en este caso volverá a ocurrir".