El dardo de Pep Guardiola a Mbappé que nadie esperaba antes del Real Madrid-Manchester City

En los últimos días, Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la atención mediática. El delantero del Real Madrid se encuentra recuperándose de una lesión que le mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego y que le ha obligado a parar en un momento clave de la temporada.

Ante las dudas sobre el tratamiento a seguir, el futbolista viajó recientemente a París para consultar con otros especialistas y obtener una segunda opinión médica.

Sin embargo, ese viaje a la capital francesa también ha generado un gran revuelo fuera de lo deportivo, ya que fue visto junto a Ester Expósito y han surgido rumores sobre un posible romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, las imágenes y comentarios en redes sociales han provocado una gran repercusión mediática alrededor del futbolista.

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

El nombre de Mbappé también apareció el martes en la rueda de prensa de Pep Guardiola. Además de hacer la previa del partido de ida de los octavos de final de Champions, el entrenador del Manchester City fue preguntado por la situación del delantero francés y por su reciente viaje a París.

La respuesta del técnico catalán no pasó desapercibida. Con una sonrisa, Guardiola reaccionó a la pregunta del periodista: "¿De verdad es realmente tan importante mi opinión sobre la recuperación de Mbappé que se ha ido a París, que por cierto, según las informaciones, no fue solo".

Tras esto, añadió entre risas: "¿De verdad que es importante mi opinión? En nuestro club también pasa. En todos los clubes. Cada uno tiene.... Y creo que no es menosprecio para esto. No soy nadie para opinar sobre esto".

Noticias relacionadas

Aunque Mbappé no podrá participar en el encuentro por su lesión, su nombre ha marcado buena parte de la conversación en las horas previas al partido. Entre la incertidumbre sobre su recuperación y los rumores sobre su vida personal, el delantero francés sigue siendo uno de los protagonistas de la actualidad futbolística.