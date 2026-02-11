Dardo de Flick que da en el blanco: "Pregúntaselo al Madrid"

Hansi Flick ha sido el protagonista de la rueda de prensa previa al partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. El técnico del conjunto blaugrana aclaró diversos aspectos del partido en clave deportiva, pero llamó especialmente la atención su respuesta al ser cuestionado por el nivel de los equipos a los que se había enfrentado su equipo hasta el momento en la competición copera.

"En el camino hasta las semifinales el Barça no ha jugado ante equipos de Primera. ¿Qué opina de aquellos que desmerecen esa clasificación?", preguntó uno de los periodistas presentes en la sala de prensa. La respuesta de Hansi Flick no pudo ser más rotunda. "Pregúntale al Real Madrid", sentenció el alemán, antes de esbozar una media sonrisa y culminar con un "¿Ok?".

Arbeloa se estrenó con una eliminación ante el Albacete en Copa del Rey / SPORT.es

Obviamente, el técnico estaba haciendo referencia a lo que le ocurrió al equipo blanco en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, en los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel día de enero el Madrid cayó eliminado por el Albacete (3-2), equipo de Segunda División, en un encuentro decidido en los últimos minutos.

En una de las últimas preguntas, Flick fue preguntado de nuevo por ese dardo al Madrid, lo que le permitió alargar su explicación. "A mí no me importa (la polémica). Hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera División. Han hecho un trabajo fantástico, eso es lo que he dicho. No sé qué es más fácil: el año pasado jugamos contra Barbastro, Betis y Valencia; pudo parecer más fácil por los resultados, pero mira este año contra Guadalajara, Albacete y Racing. Para mí hay que respetar estos equipos. Es la Copa y ellos se han clasificado para esto y han mostrado su calidad y que son capaces de ganar", afirmó.

Hansi Flick (c) sentado en el banquillo del Spotify Camp Nou entre Marcus Sorg (c) y Arnau Blanco / Dani Barbeito

"No me gusta eso, para mí no tiene sentido. Tengo que centrarme en mi equipo, en mi club, los aficionados... Es lo único que me interesa", añadió el entrenador blaugrana.

Hasta el momento, en su camino hasta las semifinales de Copa del Rey el Barça ha derrotado al Guadalajara (0-2), el Racing de Santander (0-2) y el Albacete (1-2). Ahora, solo el Atlético de Madrid le separa de luchar de nuevo por el título copero.