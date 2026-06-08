El dardo elegante de Casillas: reconocimiento a Riquelme y mensaje institucional a Florentino

Iker Casillas ha decidido pronunciarse públicamente tras el resultado de las elecciones en el Real Madrid, un proceso que ha generado un inusual movimiento interno en el club.

El exguardameta ha destacado el papel de Enrique Riquelme, cuya candidatura logró un 35% de los votos en apenas dos semanas de campaña, un dato que Casillas calificó como "gran campaña" y "gran resultado para el futuro".

Respaldo a Riquelme y mensaje de futuro

Casillas subrayó que el porcentaje obtenido por Riquelme demuestra que existe un espacio real para nuevas propuestas dentro del club.

Según sus palabras, trabajar con tiempo y planificación permitirá al empresario "volver a optar al cargo" en futuros procesos electorales.

Felicitación directa a Florentino Pérez

El excapitán blanco también dedicó un mensaje al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, felicitándolo por su reelección.

Casillas destacó la importancia de "trabajar en el presente y de la mejor manera para volver por la senda del éxito", cerrando su mensaje con un clásico "Hala Madrid".

Un gesto que reabre el debate interno

Las palabras de Casillas han sido interpretadas como un reconocimiento al esfuerzo de la candidatura alternativa y, al mismo tiempo, como un gesto institucional hacia la continuidad de Pérez.

Su intervención añade matices a un proceso electoral que, pese a su brevedad, ha dejado huella en la afición y en la estructura del club.