Dardo de Casillas a Florentino: "Volvería a fichar a Xabi Alonso"

Iker Casillas, ex capitán del Real Madrid, compareció junto a Carles Puyol en un acto de Movistar+ parar promocionar el Clásico del domingo. Ambos quitaron hierro a la pelea entre Valverde y Tchouaméni, mientras que destacó la respuesta de Casillas cuando fue cuestionado sobre quien debe ser el próximo entrenador del conjunto blanco.

"Volvería a fichar a Xabi Alonso”, afirmó tajantemente cuando fue preguntado sobre la opción de que José Mourinho regrese al Bernabéu. Casillas reprochó de esta manera a Florentino Pérez el despido de un técnico que "dio éxito al Leverkusen, con su juventud y que está capacitado para el Madrid".

Casillas insistió en que "me da igual que me pregunten por Mourinho", que desconocía si Álvaro Arbeloa seguiría, pero que "el entrenador ideal era Xabi Alonso, era perfecto con continuidad y confianza". El ex guardameta matizó que "en el fútbol nunca se sabe, entró Zidane por Benítez y la cosa salió bien".

El de Móstoles entiende que el domingo mandará la deportividad en el Clásico y que “los jugadores del Madrid, si el Barça gana, les darán la mano y les felicitarán. El pasillo, que ya no se puede dar, queda para la posteridad. Si fuera jugador saltaría con la tranquilidad de que no canten el alirón”.

Sobre la pelea de Valverde con Tchouaméni valoró que “todo tiene solución, arreglo, en nuestra época también pasaba, pero la diferencia es que estamos en la previa de un Clásico. El algo que hay que solucionarlo dentro, aunque se puede ir de madre en un club con el Madrid. Lo que te da rabia e impotencia es que una plantilla como el Madrid no haya conseguido ningún título”.

Consejo de Puyol

Por su parte, Carles Puyol, dijo del Clásico que “para el Barça es un plus ganar ante el gran rival” y también restó importancia al incidente entre los jugadores madridistas: “Con mis mejores amigos ha habido piques, no puedo opinar muy bien, pero piques siempre hay”.

Su consejo a los jugadores barcelonistas fue que “no deben perder el foco, no descentrarse, pensar en ganar y que no va a ser fácil ni mucho menos”.

Puyol considera que "en la gestión, el equipo va por delante de lo individual, si no gestionas así, llegan los problemas”.