Dardo del Atlético al Real Madrid tras la derrota en Anfield

La jornada del martes en la Champions ha dejado un sabor de boca distinto en Madrid. La parte blanca de la capital vio como su equipo caía por segunda temporada consecutiva en Anfield, en un encuentro donde Courtois sostuvo al Real Madrid. Por su parte, el Atlético, aunque con más sufrimiento del esperado, se impuso al Union Saint-Gilloise por 3-1. Tras el triunfo, los colchoneros se acordaron de su máximo rival en las redes sociales.

En su cuenta oficial de X (Twitter), los rojiblancos subieron una publicación donde aparecían sus tres "goleadores de la noche": Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente. Sin embargo, en la foto con la 'Araña' también salía Kevin Mac Allister, central del club belga y hermano de Alexis, autor del único tanto del Liverpool contra el Real Madrid.

Aunque puede ser mera casualidad, el 'post' ya se ha viralizado en X, donde los usuarios lo han interpretado como un dardo al equipo blanco. Los piques en las redes sociales entre ambos clubes vienen de lejos. En enero, tras la derrota del Real Madrid por 5-2 en la final de la Supercopa de España contra el Barça, los colchoneros publicaron una imagen de Azpilicueta con la mano abierta.

Asimismo, unas semanas después, los rojiblancos subieron un "manual de instrucciones básicas para el derbi" en el que ironizaban con las presiones que los blancos llevaban a cabo para influir en el colectivo arbitral. Estos son algunos ejemplos de los muchos mensajes que se lanzan entre ambos equipos y que alimentan una de las mayores rivalidades del fútbol español.