El dardo de Ancelotti contra sus críticos en el Real Madrid

Carlo Ancelotti siempre ha destacado por ser un hombre de club. Un parapeto contra los problemas institucionales y deportivos del Real Madrid. Pero en los últimos días de su segunda etapa en la 'casa blanca' ha decidido rebelarse contra el corporativismo. Lo hizo de modo directo en sala de prensa después del triunfo 'in extremis' frente al Mallorca. "La mano izquierda, estas tonterías..", empezó diciendo el italiano en una respuesta cuyos destinatarios no eran los periodistas. Apuntaba más arriba y era una defensa frente de un vestuario complicado.

"El látigo es una tontería muy grande"

"Hemos tenido problemas en el equilibrio en el campo y las lesiones que no hemos sido capaz de arreglar. La mano izquierda y el látigo son tonterías muy grandes", insistió, poniendo en valor el trabajo realizado estos últimos cuatro años. Fue una intervención en la que no paraban de llegar mensajes a su WhatsApp, de los que, con un poco de finura audiovisual, se podría haber identificado el emisor.

Ahora su bandeja de entrada ha cambiado de orientación. Como ha venido ocurriendo en los últimos meses, miembros de la Confederación Brasileña de Fútbol, su nuevo empleador, estuvieron en el Bernabéu. Si en Champions, antes de la muerte contra el Arsenal, se filtraba que era el empresario Diego Fernandes el que estaba en el palco, contra el Mallorca jugaron su papel, tal y como informó El Periódico, Rodrigo Caetano y Juan Silveira dos Santos.

Lo que para algunos ha sido una intromisión de Brasil en el día a día del Real Madrid es para esta confederación la seguridad que necesitaban para cerrar una operación que lleva fraguándose años. Desde prácticamente finalizar el Mundial de Qatar estuvo esta posibilidad de la mesa. Carletto llegó a dar el 'sí, quiero', pero la inestabilidad institucional de la entidad que preside su gran valedor, Ednaldo Rodrigues.

"Me tiran demasiados palos"

La relación de Ancelotti con el Real Madrid quedará como la que ha sido siempre. Un entrenador que se ha debido a un escudo. El que agitó en la primera intervención después de que se anunciase su contratación por parte de Brasil -la salida oficial del club blanco todavía no se ha publicado-. Pero a diferencia de lo que ocurrió después de la debacle de Champions contra el City en mayo de 2023, cuya recuperación anticiparía la 15ª Champions, Carletto se ha sentido solo. O por lo menos más cuestionado de lo que hubiera querido.

"Me parece que es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no está sacando su mejor versión, siempre pasa en el fútbol que el entrenador es el máximo responsable, donde caen las críticas, pero dicho esto, me parece que me tiran demasiados palos, esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, acepto las críticas y sigo siendo feliz volviendo todos los días aquí. La crítica es aceptable, la entiendo, entonces es como el estrés, son gasolina para intentar hacerlo mejor", decía en diciembre.

Carletto defiende su legado

Por aquel entonces, Ancelotti ya había vivido varias crisis: la que desencadenó el 0-4 del primer clásico de Liga, la de los topetazos en Champions, la de ser incapaz de encajar a Mbappé y Vinicius en el mismo esquema... El italiano lo fue llevando con su mejor cara y con filosofía. Hasta que empezó el mercadeo con su puesto en el que la primera palabra definitiva la ha tenido Brasil y no en el Real Madrid. Aunque los tiempos y las negociaciones puedan indicar lo contrario. De ahí que Carletto se está cobrando algunas cuentas pendientes.

El italiano sabe que ahora los problemas serán de Xabi Alonso, pero se niega a aceptar que todos sean parte de su herencia. De ahí que hasta el último día en el Real Madrid defenderá su legado. De él forma parte una característica de la que se ha hecho mofa, sobre todo en los éxitos, pero que el de Reggiolo considera fundamental: su fama de buen gestor, que sus críticos dieron por finalizada esta campaña. Ancelotti se niega a aceptarlo, como que el método para guiar a un conjunto de estrellas sea el golpe de remo y no remar todos juntos.