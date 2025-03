Danilo sobre su paso por el Madrid: "Tuve que buscar ayuda psicológica"

Danilo, exjugador del Real Madrid, habló con The Guardian sobre su experiencia en el conjunto blanco y las dificultades que enfrentó durante su etapa en el club. El brasileño, que llegó al Bernabéu en 2015 procedente del Oporto, ganó dos veces la Champions aunque nunca consiguió dar el nivel esperado, algo que le provocó críticas que le afectaron psicológicamente hasta el punto de tener que pedir ayuda.

“El Real Madrid fue el punto álgido de este problema porque es el club más grande del mundo”, reconoció Danilo. “Sufrí tanto que tuve que buscar ayuda psicológica. Hubo momentos en los que parecía que ya no recordaba cómo jugar al fútbol. Las críticas me dolían muchísimo. Estaba completamente atrapado en ellas, en las redes sociales, en todo. Fue entonces cuando empecé a trabajar con un psicólogo deportivo”.

El lateral derecho nunca terminó de asentarse en el equipo titular del Madrid, donde tuvo que competir con Dani Carvajal y donde, en varias ocasiones, fue señalado por la afición. Su compañero Lucas Silva, otro brasileño que pasó sin éxito por Chamartín, fue quien le recomendó buscar apoyo profesional, un consejo que Danilo valora enormemente.

Desde su experiencia, el ahora jugador del Flamengo considera que los clubes deberían prestar más atención a la salud mental de sus futbolistas: “Voy a ser muy directo: los clubes solo harán algo cuando se den cuenta del daño financiero que están sufriendo. Fíjense en cuántos jugadores que fueron estrellas en categorías inferiores no llegaron al fútbol profesional debido a esta avalancha de críticas. Cuando uno asciende, hay mucho dinero, mujeres y fama. Pero ¿cómo lidiar con eso? Todos conocemos a alguien que ha perdido su rumbo en el fútbol. Cuando los clubes se den cuenta de cuántos jugadores están perdiendo por problemas emocionales y psicológicos, se lo pensarán dos veces y empezarán a invertir, porque eso representa un valor técnico y financiero para el equipo.”.

Danilo, en su etapa en el Real Madrid / Agencias

Después de su etapa en el Madrid, Danilo fichó por el Manchester City en 2017, donde trabajó con Pep Guardiola, un técnico al que el brasileño elogió por su capacidad emocional y su forma de entender el juego: “Guardiola educa a sus jugadores. Eso es lo más importante de su trabajo. Hace que todos los jugadores piensen en el fútbol de la misma manera: tiempo, espacio, movimiento, posesión, cuidado del balón. Fue como estar en la universidad. Lo que viví con él me permitió elevar mi nivel y mantenerlo hasta el día de hoy. No es que fuera un idiota antes de llegar al Manchester City, pero me di cuenta de que jugaba al fútbol de forma completamente incorrecta. Si lo hubiera conocido antes, me habría facilitado mucho la vida".