Daniel Riolo, periodista de RMC Sports: "El Real Madrid pidió mentir a Mbappé"

Sigue el embrollo del error en el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé. Después de la información que señalaba a los médicos del Real Madrid al haberse equivocado en la rodilla del delantero, el propio protagonista salió a desmentirlo en rueda de prensa con la selección francesa. "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid", dijo el futbolista.

Sin embargo, Daniel Riolo, el periodista de RMC Sports que informó por primera vez sobre esta noticia, tuvo turno a réplica en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'. En sus declaraciones, aseguró que el Real Madrid obligó a Kylian Mbappé a mentir ante los medios de comunicación.

"Creo que es una información muy difícil para el Real Madrid y para Mbappé. Ahora mismo todo el mundo sabe la verdad. Ha decidido mentir hoy en Estados Unidos, diciendo que la información es falsa. Todo el mundo sabe que es verdad. La estrategia de comunicación de Mbappé es catastrófica. Creo que es el Real Madrid el que se lo ha pedido, porque el Madrid ha escondido esta información desde hace un mes y medio. Y es normal. Porque es un error increíble, extraordinario y alucinante. Y ahora que todo el mundo lo conoce, es terrible. El Real Madrid ha sido humillado. Y Mbappé no ha querido molestar a su club. Decidieron mentir y decir que esta información es falsa mientras que todo el mundo sabe que es verdad. Es una estrategia de mentiras. Honestamente, creo que ha sido una humillación añadida al Madrid. Porque si hubieran dicho: ok, nos equivocamos. Y el doctor habría sido despedido con un Mbappé en buena forma. Por suerte, no ha agravado su lesión y todo va bien. Todos van en la misma dirección y Mbappé quiere al Madrid. En lugar de ello, ha sido una estrategia de humillación que ha tomado a la gente por tonta. El Madrid ha tomado a la gente por tonta. Pidieron mentir a Mbappé. Y creo que es increíble esto", dijo en la citada entrevista.

Preguntado por si se trata más de una equivocación de Mbappé o del Real Madrid, Riolo lo tiene claro: "Todo el mundo es ridículo en esta historia. El staff médico del Madrid es ridículo; Mbappé es ridículo porque no sabe que iba mal. Han evitado una catástrofe. Mbappé también tiene culpa, pero el Madrid es el responsable”.