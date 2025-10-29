Daniel Riolo, periodista: "Madrid y Barça están 'secuestrados' por Vinicius y Lamine"

Fueron dos de los nombres propios del Clásico por diferentes motivos y días después se sigue hablando de ellos. Lamine Yamal y Vinicius Jr han llegado a un nivel de popularidad mundial que todo lo que hacen o dicen tiene una repercusión difícil de imaginar en otros futbolistas, salvo algún caso excepcional.

Ambos han aparecido con frecuencia en las tertulias de programas de todo el mundo, aunque no siempre con declaraciones positivas hacia ellos. Daniel Riolo, reconocido periodista francés de 55 años, ha sido muy rotundo a la hora de valorar a los dos.

Vinicius y Xabi Alonso evitaron cruzarse tras el cambio. / SERGIO PEREZ / EFE

"Yo creo que los dos clubes, que son clubes emblemáticos, todos hemos visto el partido, es uno de los partidos más esperados en Europa y en el fútbol mundial. Estos dos clubes están ahora mismo encerrados, en cualquier caso la expresión es un poco fuerte, 'secuestrados' por el estatus y la personalidad de dos jugadores que son muy importantes: Yamal en el Barça y Vinicius en el Real. Vinicius, en cualquier caso, es algo que habíamos anticipado, que veíamos venir más o menos desde el momento en que llegó Mbappé", llegó a decir en el programa After Foot, de RMC Sport.

No obstante, a pesar de meter a los dos en el mismo saco en un principio, Riolo se cebó posteriormente con Vinicius: "Sabíamos que en algún momento pasaría. Y aun así, yo pensaba que sería incluso más grave, pero como Mbappé se ha afianzado definitivamente en la posición de nueve, al final no ha causado los problemas que podíamos imaginar en cuanto supimos que Mbappé iría allí. Vinicius está en su sitio, salvo que Vinicius ha tenido una temporada fabulosa en la que no ha conseguido el Balón de Oro, pero si tenemos en cuenta toda su carrera, el problema es que ha habido más temporadas en las que ha sido caprichoso, en las que ha sido una especie de niño maldito que lo estropea todo, la famosa frase de Benzema en el pasillo...".

No todos los presentes en el debate estaban de acuerdo. "No solo ha jugado una temporada. La temporada en la que ganó con Benzema, Balón de Oro, fue muy, muy bueno. Es el segundo, pero es muy, muy bueno. Y después, la temporada con Bellingham contra el Dortmund, hay dos temporadas muy, muy buenas", señaló otro de los tertulianos.

"Sí, pero estamos hablando de un club en el que Benzema ha encadenado un montón de buenas temporadas, Cristiano Ronaldo, un montón de buenas temporadas, el trío del centro del campo, un montón de buenas temporadas", respondió entonces Riolo.

Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Cuando le dijeron que Vinicius se había ganado ese estatus en el Real Madrid, el periodista francés volvió a mirar a la historia del club: "No, de acuerdo, pero para mí no hay ningún estatus. Cuando estás en un club como el Real Madrid, y esto se aplica a todos los demás clubes, están acostumbrados a tener chicos que encadenan temporadas. Es el club, no debe dejarse pisotear. En este caso, Vinicius, cuando se comporta así... lo que Vinicius ha hecho en comparación con las estrellas de los últimos 15 años en el Real Madrid, no es nada. No es nada".

En RMC Sport el debate se centró en lo difícil que es manejar a futbolistas de ese nivel y popularidad. "Me doy cuenta de que en el Barça, en el Real, cuando te enfrentas a egos como esos, es complicado", afirmó uno de los colaboradores.

"Y él, delante de Florentino Pérez, que está sentado ahí, monta un espectáculo así", concluyó Riolo sobre Vinicius.

El futuro del brasileño está más en duda que nunca tras lo sucedido en el Clásico. En 2027 termina su vinculación con el Real Madrid y, por el momento la renovación está parada. La relación del jugador con Xabi Alonso puede ser decisiva a la hora de tomar una decisión.