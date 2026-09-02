Dani Senabre, contundente con Asencio: "Debe de ser expulsado del Real Madrid"

Este miércoles, todas las noticias giran entorno a los hechos de Raúl Asencio bajo el volante. El central del Real Madrid se ha vuelto a poner en un lío tras salir a la luz su detención por conducir bajo los efectos del alcohol. Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de ser interceptado en un control preventivo en San Bartolomé de Tirajana.

El futbolista dio 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,88 en la segunda, frente al límite de 0,25 mg/l. La cifra supera además el umbral de 0,60 mg/l establecido para que la conducción bajo los efectos del alcohol constituya delito.

"Si dependiera de mí, este futbolista no se vuelve a poner la camiseta del Real Madrid, clarísimo", afirma Dani Senabre, junto a Rubén Martín, enfadado con los hechos del central blanco.

Senabre lo tiene claro

El periodista añade que los hechos son suficiente graves como para haber tenido un accidente trágico, y es por eso que se deben tomar medidas equivalentes.

"Nunca más jugaría en mi equipo. Lo apartaría. Estas cosas me las tomo muy en serio. Una persona que cuadruplica la tasa de alcohol permitida, sí que está conduciendo de forma temeraria", añade Senabre.

"Es una máquina de matar conducir así, en potencia, lo que pasa es que afortunadamente, no encontró a nadie. Si fuera Florentino no vuelve a jugar. Y además es fácil, porque no es tu estrella como sería Mbappé, aunque hay que tratar a todos por igual, sería diferente, pero Asencio, que tiene antecedentes... vamos", continúa el periodista en 'Rubénmartinweb'.

Consecuencias en el equipo

Según ha informado Melchor Ruiz en la Cadena COPE, el club blanco ha abierto un expediente disciplinario al defensa por los hechos, tal y como contempla el régimen interno de la entidad.

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"Está perjudicando la imagen del Real Madrid. Hay empresas que por un tuit te echan, o forma de vestir, y él cuadriplica la tasa de alcohol. Al ser ocio, ¿no se sanciona, porque vivimos de eso...?", termina.