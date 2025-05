Dani Medina, el descubridor de Dean Huijsen: "Es un central completísimo y con personalidad, lo hará genial en el Madrid"

Los que conocen a Dean Huijsen (Ámsterdam, 2005) saben que ese espigado y carismático central llegaría antes o después a la élite. Es el caso de Dani Medina, quien detectó en la cantera del Málaga el talento precoz de un jugador que no ha parado de crecer. Hasta los 1,96 metros de altura y hasta ser el líder de la zaga del Bournemouth de Iraola, uno de los equipos revelación de la Premier. Reto del que se despedirá para sumarse a uno todavía más difícil como es el de ser el futuro jerarca del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso.

Un equipo que deberá recuperar la consistencia defensiva que ha perdido entre las lesiones y el desempeño irregular de una temporada para olvidar. A pesar de sus 20 años, Dani Medina, que convivió dos años con Dean Huijsen y su equilibrado entorno, considera que está más que preparado. Para ello, deberá seguir la misma línea recta de madurez y liderazgo que le permitió quemar etapas a una velocidad endiablada.

El punto culminante fue el debut con la selección española absoluta. Un 20 de marzo de 2025 que cambió todo menos lo más importante: a él y su entorno, un todo homogéneo que le ha apoyado en los buenos momentos, mayoritarios, y que también lo hará en los malos -y lógicos- que vendrán. Toma la palabra un hombre que le acompañó en el periodo más importante de una persona y de un futbolista. El de su formación. Es fácil reconocer la cabellera rubia de Dean Huijsen al lado de su maestro, Dani Medina, en las fotos que acompañan una conversación que ayuda a descifrar el juego, pero sobre todo el carácter de un central generacional.

Dani Medina y Dean Huijsen, a la izquierda de la foto, maestro y alumno en la cantera del Málaga. / CEDIDA

La cantera del Málaga ha sido siempre prolífica en talento: Isco, Brahim Díaz y más recientemente Dean Huijsen. ¿Cómo se ha trabajado a lo largo de estos años?

Empecé de segundo de un buen amigo mío, pero ya supe al momento que me encantaba y pronto cogí un primer equipo. Así se lo comuniqué al gran Bezares, jugador mítico del Málaga que era coordinador por aquel entonces. Cogí el benjamín, después el alevín, el Infantil de División de Honor, el cadete de División de Honor. Entre los jugadores que tuve, por ejemplo, está Nils Mortimer, que estuvo en la cantera del Barça; Alberto Soto, que pasó por la cantera del Atlético y ahora está en el Marbella; a Brahim Díaz en alevines, aunque no lo entrené directamente, pero muchas veces hacíamos permutas con otros técnicos; y también a Dean Huijsen, como puente entre varias generaciones muy buenas que tuvimos en Málaga.

Foto de la plantilla del Infantil del Málaga, con Dani Medina en el centro, y Dean Huijsen como primero por la derecha en la fila de los entrenadores. / DANI MEDINA

¿Cómo descubrís entonces a Dean Huijsen?

La generación de Dean Huijsen era muy buena. Llega al Málaga en edad alevín y se marcha cuando finaliza la etapa de cadete. Junto a él estuvieron otros futbolistas como Caden McLoughlin, ahora en el Villarreal. Otros futbolistas de aquellas hornadas fueron Julen Jon Guerrero o Andrés Caro, que debutó con el Málaga en Segunda División, al igual que Álex Calvo. Lo que más nos sorprendió de Dean es la personalidad y la confianza que tenía en sí mismo. La confianza con la que jugaba, en cualquier campeonato. Daba igual el rival que tuviese enfrente. Era un ganador nato, se mosqueaba mucho si perdían. Tenía ese carácter que, nunca sabes, pero invitaba a pensar que llegaría lejos, aunque después influyan muchas circunstancias.

Desde tu perspectiva como entrenador de fútbol de cantera, ¿cómo se logra el equilibrio entre la formación y el explotar el talento de jugadores como Dean Huijsen?

En ese aspecto, creo que en España estamos mal organizados. Los mejores entrenadores tienen que estar en el fútbol formativo. Tienes que tener todas las herramientas para ofrecérselas a los jugadores que están creciendo: tácticas, técnicas, psicológicas... Y aquí hacemos justo al revés. Los mejores técnicos, supuestamente, están en categorías superiores. Es decir, los que tienen el papel fundamental de formar todavía están aprendiendo cosas. Es la pirámide invertida. Por suerte, muchos jugadores que están empezando tienen también ese talento e intuición de saber cómo es el niño y qué se le puede pedir. Es imprescindible un entrenador experto en categorías formativas. No considero que lo hubiera hecho todo bien, pero sí le di bastantes vueltas para intentar hacerlo lo mejor posible, por eso sentía que tenía una responsabilidad enorme. Puse toda la carne en el asador. Pero hay que darle una vuelta al modelo. Hay que mejorar las condiciones económicas de los entrenadores de base. No puede ser siempre que los que menos cobran estén en las en el inicio de una fase tan importante para los jugadores.

Dean Huijsen un futbolista con buena salida de balón, buen desplazamiento... ¡Un central completísimo! Si a eso le sumas la personalidad que tiene, le convierte en una pieza importante en cualquier esquema Dani Medina — Entrenador de Dean Huijsen en el Málaga

Al final, sucede como en la vida académica. Parece que existe un desprestigio con los maestros de Primaria, cuando son fundamentales en la educación y desarrollo de los niños en su camino hacia la madurez. Tú lo sabes mejor que nadie, porque además ejerces de profesor en un centro escolar.

Siempre lo digo, cuando escucho ciertos comentarios. Ese banquero o ese director han pasado por mis manos y las de mis compañeros profesores. Les hemos dado el principio del camino. Esas figuras marcan. Al final, las personas recuerdan los profesores que les influyeron.

Y en tu trabajo como formador de Dean Huijsen, ¿en qué ha evolucionado aquella joven promesa que pasó por el Málaga y ahora formará parte del Real Madrid?

Siempre ha sido un jugador que ha ido creciendo. Desde muy pequeño tenía la intención de progresar. La talla, sus 1,95 metros, le hizo destacar en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Estamos hablando de un futbolista con buena salida de balón, buen desplazamiento... ¡Un central completísimo! Si a eso le sumas la personalidad que tiene, le convierte en una pieza importante en cualquier esquema. Siempre ha sido muy intuitivo. Cuando hacía falta meter un gol, siempre ha sido el primero en pedir el balón. Esto se puede trabajar, pero en su caso es de nacimiento: la vocación por aportar con goles, algo que no es tan común en los centrales. Una virtud que tenía desde muy pequeño.

Dani Medina ejerce ahora como entrenador del Málaga City y profesor de Educación Física. / CEDIDA

A sus cualidades en el campo se le suma un entorno sano que ha sabido medir perfectamente sus pasos. Primero en la cantera de la Juventus, después en la Roma de Mourinho y ahora, antes de emprender una nueva etapa, en el Bournemouth de Iraola.

Conozco bien a sus padres, porque estuvimos dos años juntos. Cuando estás al frente de un equipo de niños terminas por hacer piña con la familia. Viene de un contexto acomodado en el plano socioeconómico. Podríamos tener prejuicios. Pero nada más lejos de la realidad. No eran nada prepotentes, al revés, siempre colaborando en todo y pendientes de los compañeros. Su madre traía detalles para todo el mundo en los cumpleaños y se preocupaba por hacer un álbum de la temporada. Una educación exquisita por la que también destacaba Dean Huijsen y esto se plasmó en su madurez temprana.

Hay gente que tiene el don por el que no le hace falta hablar demasiado para que la gente le entienda. Es el caso de Dean. Al final, cuando tú no hablas mucho, cuando realmente lo haces, todo el mundo pone el oído Dani Medina — Entrenador de Dean Huijsen en el Málaga

Tiene 20 años, es un 'niño' para la mayoría, pero el fútbol se ha empeñado en saltarse todos los plazos.

Hay gente que tiene el don por el que no le hace falta hablar demasiado para que la gente le entienda. Es el caso de Dean. No hablaba demasiado, venía con su música, pero en cuanto sonaba el pitido inicial se transformaba. Era muy competitivo y ganador. Al final, cuando tú no hablas mucho, cuando realmente lo haces, todo el mundo pone el oído. Eso le pasaba a él. Por eso que puede que ahora por edad llegue a vestuarios donde no será el líder, pero terminará siéndolo siempre, en cualquier escenario, con el paso del tiempo.

¿Cuánto tiene de malagueño y cuánto tiene de holandés un jugador que ha optado por la selección española frente a Países Bajos?

Pues él ya lo ha dicho muchas veces. Si mis padres son neerlandeses, pero yo me he criado en Málaga... Pues lo que ha estado viviendo, es la cultura andaluza. Un holandés al que le gusta el flamenco, pues es raro, pero así es Dean Huijsen. Evidentemente, toda su familia es de Países Bajos, un país al que respeta mucho. De hecho antes de elegir la selección española estuvo en las inferiores neerlandesas, pero él se ha criado en Málaga. Por eso, aunque es holandés, se considera muy español. En una entrevista aseguró que si no lo hubieran convocado con España seguiría esperando, pero que no se iría con otra selección. Eso ya dice mucho de él.

Dean Huijsen, durante un entrenamiento de la selección española. / Pablo García / EFE

Precisamente, el debut con la selección española frente a Holanda el 20 de marzo cambió su historia. Le puso completamente en el foco internacional y a su alrededor surgieron un montón de pretendientes. Aunque haya elegido el Real Madrid, ¿dónde crees que rendiría mejor?

Él ha respondido en múltiples contextos: Premier, Serie A y fútbol español, que, a pesar de no haber jugado como profesional, domina, por la selección y su formación. El modelo español es más de posesión y técnico; el italiano es más organizado; y el inglés, quizás el más difícil, es más técnico y con un ritmo alto. Ha demostrado que lo ha hecho muy bien en todos los escenarios. Así que, donde vaya, triunfará, pero creo que dónde más se divertirá Dean Huijsen es en LaLiga española. Yo sé que a él le gusta mucho el hecho de tener posesión, de subir conduciendo, de filtrar balones. Eso no quita que también hubiera sido buena opción dar un paso intermedio en algún equipo de la Premier antes de recalar en un club con la presión que tiene el Real Madrid.

Con todo, si hay un jugador joven que pueda afrontar un reto como el del Real Madrid, tiene que ser con el perfil de Dean Huijsen.

Si se hubiese ido a un Liverpool o Chelsea, lo habría hecho bien, porque ya lo ha demostrado este año en el Bournemouth. Y en el Real Madrid lo hará genial, además, porque tiene una oportunidad en su posición, la de central, donde el club blanco tiene muchas necesidades. Lo hará perfecto. En zancada es potente, pero, por su altura, su mejor compañero en la zaga es el de un perfil rápido. Como por ejemplo Raúl Asencio, técnicamente un poco más limitado, pero con una buena capacidad para retroceder.

Dean Huijsen, arriba a la derecha, con el CD San Félix, equipo puente del Málaga. / CEDIDA

Sea como sea su futuro, vaya orgullo haber podido moldear jugadores como él.

Me hace sentir tremendamente orgulloso. Estoy feliz por Dean Huijsen y por todos los que han pasado por mis manos. Al final, estás, como mínimo, cuatro días a la semana juntos en los entrenamientos. A esto súmale los días de partido. Convivimos más que con la familia. Sus sueños son los tuyos. Entonces, cuando veo que llegan, te da una satisfacción enorme. Aunque sea por ese 0,1% que tú le has podido aportar. Pero sobre todo por ellos, porque los has visto montados en sus rodillas, con bromas de niños, y ahora los ves haciendo entrevistas como profesionales. Me siento orgulloso y feliz, porque sé todo el esfuerzo que han hecho tanto ellos como sus familias.