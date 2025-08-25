Dani Ceballos, ¿salida del Real Madrid?: "Last dance..."

El triunfo del Real Madrid sobre el Real Oviedo por 0-3 no fue suficiente para que el regreso de Xavbi Alonso a Madrid fuera totalmente tranquilo. A la polémica alimentada nuevamente por la actitud de Vinicius Jr en el Carlos Tartiere se sumó un inesperado mensaje de Dani Ceballos en las redes sociales que parece anticipar su salida de la plantilla en la recta final de este mercado de verano.

En el entorno del Madrid se mantiene la incertidumbre sobre algún posible movimiento en la plantilla de última hora aunque parece complicado que finalmente se produzca; en el caso de las salidas, porque el propio futbolista llegara con una buena oferta que facilitara su marcha, como es el caso de Rodrygo al que Xabi dio la titularidad frente al Oviedo para abrir la competencia con Vinicius.

En el caso del mediocampo, el técnico está apostando por Arda Güler a la espera de recuperar a Jude Bellingham, mientras que Dani Ceballos únicamente disputó los últimos minutos del Carlos Tartiere. Entró en el minuto 86 de juego, con todo decidido y pocas opciones para reivindicarse.

Las posibilidades de que llegue un centrocampista organizador parecen escasas, pero aun así Ceballos sigue sin ser la apuesta aunque Xabi Alonso está adaptando otros efectivos a esta demarcación que en teoría él debería ocupar; de ahí que su mensaje tras el partido en las redes socailes sonara a despedida: "Last Dance":

Imagen del mensaje de Dani Ceballos en las redes sociales / X/Instagram

La imagen es de una acción del futbolista durante el partido frente al Real Oviedo y junto a esa breve frase aparece un emoticono en señal de agradecimiento. El futbolista andaluz manejaba diferentes ofertas, entre ellas una de Arabia, aunque la que más interesa a Dani es la del Real Betis, el club en el que se formó. Hasta el momento, la incapacidad del conjunto verdiblanco para afrontar económicamente la operación ha sido un freno. Pero la voluntad del jugador podría resultar decisiva en los próximos días para enconrar una vía de acuerdo.

En estos momentos, Ceballos es el sexto centrocampista para Xabi Alonso quien está apostando por Valverde, Tchouameni o Güler, además de Camavinga y el todavía lesionado Bellingham, titular indiscutible cuando se recupere.