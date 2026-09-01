Dani Ceballos, al límite: se marcha a una iglesia a rezar para fichar por el Betis

Han trascurrido ya 9 años desde que Ceballos se marchó del Betis rumbo al Madrid. El andaluz hizo las maletas en 2017 para fichar por el conjunto blanco, donde nunca ha tenido garantizada la titularidad pero siempre ha ofrecido un gran nivel. Ahora, su futuro vuelve a estar relacionado con el Betis y a falta de un dia para el cierre de mercado, Ceballos puede volver a la que fue su casa.

Este verano, Ceballos se desvinculó del Real Madrid en junio para poder concretar su fichaje por el Betis, un objetivo que lleva veranos intentando cumplir. Las negociaciones entre ambos clubes están pactadas: Ceballos firmaría por tres temporadas, pero aún se deben producir algunas salidas del conjunto bético para poder inscribirlo, ya que el problema es la masa salarial.

Ceballos se aferra a la 'fe'

El director deportivo, Manu Fajardo, concretó la salida de Gonzalo Petit al Cádiz, en calidad de cedido, pero todavía tiene que mover ficha con algunos jugadores.

El centrocampista quiere volver a casa, tras un palmarés muy bueno con el Real Madrid, con 215 encuentros disputados y 16 títulos ganados: 3 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Ceballos en su cuenta de Instagram. / @danifuli10

El andaluz está nervioso y afirma que está sufriendo en el que es el último día de mercado. De hecho, ha publicado en sus redes sociales una foto en la iglesia, rezando. Ceballos ha recurrido a la fe para afrontar las últimas horas de espera. "Confío en ti, Dios", publicaba, mientras espera que se resuelva su futuro.

Noticias relacionadas

La imagen del jugador rezando ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Para muchos aficionados, la escena resume perfectamente la tensión y las ganas que existen alrededor de un posible regreso que lleva tiempo siendo uno de los grandes deseos de todo el beticismo.