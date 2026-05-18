Dani Carvajal (34 años): "Creía que comía bien. Eliminé el gluten de mi dieta completamente y lo cambió todo"

Dani Carvajal se despidió este lunes del Real Madrid. El club de Valdebebas hizo un comunicado oficial anunciando su salida, tras 23 años defendiendo la camiseta blanca. "El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial...", decía el comunicado, en el que repasa la trayectoria y títulos del lateral.

El lateral nacido en Leganés ha vivido una última temporada protagonizada por las lesiones. En total, 375 días de baja con lesiones de todo tipo: en el pie, rodilla o musculares, como la más grave que vivió que fue una rotura de cruzado cuando vivía un momento dulce en su carrera, el año después de conquistar la Liga de Campeones.

No obstante, en el encuentro ante el Oviedo (26 minutos) y Oviedo (90 minutos) lo ha podido disfrutar sobre el césped y vivirá una última jornada liguera para concluir la temporada. El lateral, a pesar de sus lesiones, redució su número de ausencias a raíz de un cambio de dieta que le impuso la nutricionista Itziar González, extrabajadora del Real Madrid.

Dani Carvajal y su dieta favorita sin gluten / SPORT.es

Modificó radicalmente sus hábitos

Aunque no es celíaco, descubrió que el gluten le causaba inflamación, lo que disparaba su riesgo de lesiones. Este cambio nutricional fue clave para alargar su carrera al máximo. El futbolista modificó por completo su alimentación, eliminando el gluten y adoptando hábitos mucho más personalizados, a pesar de no ser celíaco. El resultado fue inmediato: mejor recuperación y una notable mejora en su rendimiento.

"Pedí ayuda a una nutricionista, un coach y eliminé el gluten de mi dieta completamente. Y desde ahí todo ha cambiado", explicaba en su día. "Desde que he dejado el gluten ha cambiado todo", decía en 'Universo Valdano'. Cada vez son más deportistas los que apuestan por eliminar el gluten de su dieta. Novak Djokovic, por ejemplo, sigue el mismo patrón. O Rodrygo. No esconde este cambio en su plan nutricional y su éxito es innegable. En el caso del tenista serbio, es uno de los casos más conocidos.

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo / SPORT.es

El plato favorito de la nueva dieta del lateral español es el 'brócoli al horno'. Tiene Vitamina C, cerca del 90 de la ingesta diaria recomendada, ideal para el sistema inmunológico y la absorción de hierro. También Vitamina K, fundamental para la salud ósea y la coagulación sanguínea, y ácido fólico, que tiene Vitamina B9, clave para la formación de nuevas células y tejidos. Tiene también un gran poder antioxidante, lo cual ayuda a la recuperación tras el ejercicio y a la prevención de lesiones.

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Su caso demuestra que pequeños cambios, como apostar por alimentos naturales y adaptados a cada organismo, pueden tener un impacto profundo. Y un plato tan sencillo como el brócoli al horno ha pasado de ser una elección secundaria a convertirse en el símbolo de su recuperación. De la mano de su nutricionista, también dejó de consumir gluten, leche de vaca y carne roja, y empezó a basar su dieta en verduras, pescado, fruta y cereales sin gluten, con un control exhaustivo de la inflamación y la recuperación muscular.