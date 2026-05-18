Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínXavi PascualCarvajalRiquelmeBarça AtenasRashfordJorge MartínÁlex MárquezGuardiolaXabi AlonsoLesión DembéléGonzalo BernardosDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasCuándo juega el BarcelonaGiro Italia hoyClasificación Giro ItaliaReciclar ropaShakiraBizumPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

Dani Carvajal (34 años): "Creía que comía bien. Eliminé el gluten de mi dieta completamente y lo cambió todo"

El lateral español, que se marcha del Real Madrid, consume una dieta diferente, personalizada y sin un elemento común

Daniel Carvajal

Daniel Carvajal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Dani Carvajal se despidió este lunes del Real Madrid. El club de Valdebebas hizo un comunicado oficial anunciando su salida, tras 23 años defendiendo la camiseta blanca. "El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial...", decía el comunicado, en el que repasa la trayectoria y títulos del lateral.

El lateral nacido en Leganés ha vivido una última temporada protagonizada por las lesiones. En total, 375 días de baja con lesiones de todo tipo: en el pie, rodilla o musculares, como la más grave que vivió que fue una rotura de cruzado cuando vivía un momento dulce en su carrera, el año después de conquistar la Liga de Campeones.

No obstante, en el encuentro ante el Oviedo (26 minutos) y Oviedo (90 minutos) lo ha podido disfrutar sobre el césped y vivirá una última jornada liguera para concluir la temporada. El lateral, a pesar de sus lesiones, redució su número de ausencias a raíz de un cambio de dieta que le impuso la nutricionista Itziar González, extrabajadora del Real Madrid.

Dani Carvajal y su dieta favorita sin gluten

Dani Carvajal y su dieta favorita sin gluten / SPORT.es

Modificó radicalmente sus hábitos

Aunque no es celíaco, descubrió que el gluten le causaba inflamación, lo que disparaba su riesgo de lesiones. Este cambio nutricional fue clave para alargar su carrera al máximo. El futbolista modificó por completo su alimentación, eliminando el gluten y adoptando hábitos mucho más personalizados, a pesar de no ser celíaco. El resultado fue inmediato: mejor recuperación y una notable mejora en su rendimiento.

"Pedí ayuda a una nutricionista, un coach y eliminé el gluten de mi dieta completamente. Y desde ahí todo ha cambiado", explicaba en su día. "Desde que he dejado el gluten ha cambiado todo", decía en 'Universo Valdano'. Cada vez son más deportistas los que apuestan por eliminar el gluten de su dieta. Novak Djokovic, por ejemplo, sigue el mismo patrón. O Rodrygo. No esconde este cambio en su plan nutricional y su éxito es innegable. En el caso del tenista serbio, es uno de los casos más conocidos.

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo / SPORT.es

El plato favorito de la nueva dieta del lateral español es el 'brócoli al horno'. Tiene Vitamina C, cerca del 90 de la ingesta diaria recomendada, ideal para el sistema inmunológico y la absorción de hierro. También Vitamina K, fundamental para la salud ósea y la coagulación sanguínea, y ácido fólico, que tiene Vitamina B9, clave para la formación de nuevas células y tejidos. Tiene también un gran poder antioxidante, lo cual ayuda a la recuperación tras el ejercicio y a la prevención de lesiones.

Noticias relacionadas

Su caso demuestra que pequeños cambios, como apostar por alimentos naturales y adaptados a cada organismo, pueden tener un impacto profundo. Y un plato tan sencillo como el brócoli al horno ha pasado de ser una elección secundaria a convertirse en el símbolo de su recuperación. De la mano de su nutricionista, también dejó de consumir gluten, leche de vaca y carne roja, y empezó a basar su dieta en verduras, pescado, fruta y cereales sin gluten, con un control exhaustivo de la inflamación y la recuperación muscular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zegama Aizkorri 2026, en directo: tiempos y resultados de Manu Merillas, Kilian Jornet, Sara Alonso y Malen Osa en vivo
  2. Barcelona - Betis: resumen, resultado y goles del partido de la jornada 37 de LaLiga
  3. Fermín, alarma Mundial
  4. Oficial: Ya hay parte médico de Álex Márquez y Johann Zarco
  5. Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
  6. Maldini tiene claro el posible sustituto de Lewandowski: 'El Barça acierta intentando ficharle, se adaptaría muy bien al estilo
  7. Los expertos en fitness ya coinciden: 'Salir a caminar cinco días de la semana una hora, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año
  8. Carrick, la renovación y el United: el factor que puede condicionar el futuro de Rashford

Dani Carvajal, sobre su curiosa dieta sin gluten: "Desde ahí todo ha cambiado"

Dani Carvajal, sobre su curiosa dieta sin gluten: "Desde ahí todo ha cambiado"

Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Buenos Aires Premier Padel P1

Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Buenos Aires Premier Padel P1

Pilar García de la Granja, experta económica: "El sistema de bajas laborales en España acumula un déficit estructural de 2.677 millones de euros"

Pilar García de la Granja, experta económica: "El sistema de bajas laborales en España acumula un déficit estructural de 2.677 millones de euros"

Zarco se pone en manos del médico que trató la rodilla de Mbappé

Zarco se pone en manos del médico que trató la rodilla de Mbappé

La Posesión 3x37: El dilema del '9' en el Barça

La Posesión 3x37: El dilema del '9' en el Barça

Nou Barris se rinde al fútbol callejero: así fue la clasificatoria de Red Bull Rey del Barrio en Barcelona

Nou Barris se rinde al fútbol callejero: así fue la clasificatoria de Red Bull Rey del Barrio en Barcelona

Hegemonía en el fútbol base: ¡3 ligas más en la cantera del Barça!

Hegemonía en el fútbol base: ¡3 ligas más en la cantera del Barça!

EutichesBook Alcañiz 2026 OnRoad & OffRoad Adventure abre inscripcione

EutichesBook Alcañiz 2026 OnRoad & OffRoad Adventure abre inscripcione