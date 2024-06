Los damnificados de la posible llegada de Davies al Madrid

El fichaje de Alphonso Davies por el Real Madrid se cuece a fuego lento. Es sabido que el club blanco prefiere que el defensa canadiense llegue con la carta de libertad en 2025. La principal razón es que tiene cubierto el lateral izquierdo con Mendy y Fran García, además de que se ahorraría el traspaso en el que hay una diferencia de 20 millones de euros entre lo que pide el Bayern Múnich y lo que ofrecen los blancos.

Sin acuerdo con el Bayern

Davies tiene un año más de contrato con el equipo alemán, y exige una subida salarial que no entra en las previsiones del club. Ha hecho un esfuerzo y ha subido de los 10 a los 13 millones brutos, pero el canadiense pide 16 después de rebajar su primera demanda que era de 20. El Madrid asumiría esos 16 millones, e incluso más si llega gratis incluyendo en el sueldo anual una compensación por llegar gratis.

Si el fichaje del defensa se acelera y acaba llegando este verano, Mendy o Fran García tendrían que hacer las maletas. Eso sí, podrían negarse a salir como hizo Mariano en su etapa, e imponer lo firmado: el francés, hasta 2025 y el canterano, hasta 2027. El primero tendría el aval de Ancelotti, pero perdería protagonismo como titular, y el segundo seguiría representando el rol que ha hecho esta temporada de un suplente útil.

Fran García, amenazado con la posible llegada de Davies / Efe

Informados

Ambos habrían sido informados por el club de la situación, según la ‘Cadena Ser’. Les habría notificado que en caso de que Davies llegase este verano, los pondrá en el mercado. El francés dejaría más dinero, además de que sería vendido un año antes de que se pueda ir gratis. Fran García no acaba de convencer defensivamente a Ancelotti, aunque ha respondido cada vez que ha tenido que utilizarle.

Mendy dejó en el aire su futuro cuando fue preguntado por ello en la concentración de su selección en Alemania: "Me ha ido todo muy bien. He ganado la Champions y he sido convocado por Francia. Estoy muy contento de estar aquí y poder disputar esta competición. Juego mucho a nivel de club. Hay que adaptarse y estar preparado. Pueden necesitarte en cualquier momento. Mi futuro en el Madrid no es un asunto para tratar en este momento. Veremos qué pasa, ahora estoy centrado en la Eurocopa”.