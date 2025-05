El curso de entrenador del que salieron Xavi, Xabi Alonso y otros campeones del mundo: "Discutían muchísimo"

Xavi Hernández, Xabi Alonso, Joan Capdevila, Víctor Valdés... Podría ser la convocatoria de la selección española que ganó el Mundial 2010 de Sudáfrica, pero se trata de parte de la promoción de un selecto curso de entrenadores UEFA Pro que se licenció en la Ciudad del Fútbol hace seis años. Una lista en la que también figuraban el exasistente de De La Fuente en la selección, Pablo Amo, así como Julio Baptista, Cambiasso, Riera, Amaya, Iago Bouzón o Luis García, que han corrido desigual suerte en los banquillos a lo largo de estos años.

Un curso impugnado por Miguel Galán

Hoy, Xabi y Xavi se encuentran en una encrucijada en los banquillos. El primero espera ansioso la llamada del Real Madrid para acceder a una oportunidad que ya le llegó en su día al exazulgrana comandando el Barça que ganó la Liga de 2023. Mientras el tolosarra confía en que se resuelva el entuerto que ha generado la 'salida interruptus' de Carlo Ancelotti, al egarense se le abre una oportunidad en el banquillo del Leverkusen, que busca ocupante "para un proyecto serio y profesional", como ha venido defendiendo Fernando Carro, su CEO, en sus últimas apariciones.

Aquel curso dio que hablar en todos los sentidos. Duró seis semanas, con una adicional en la que los exfutbolistas presentaron un trabajo por escrito referido a un club. El programa, hecho a medida, fue denunciado por Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores), quien empezaba a convertirse en el azote de la Real Federación Española de Fútbol. Curiosamente, Galán consiguió en diciembre un pacto con el entrante presidente Rafael Louzán para que los títulos que imparte su institución fuesen homologados.

Bajo esta condición, el máximo mandatario de CENAFE retiró la impugnación de la candidatura del gallego. Sin embargo, todo dependerá del visto final de la UEFA. La denuncia de Galán, que puso el foco en la celeridad con la que se iban a dispensar los títulos de aquella promoción de ilustres, fue sobreseída, al no encontrar el juez elementos suficientes para demostrar un delito o una irregularidad grave en la organización del curso.

Una de los onces reconocibles en el ciclo mágico de la selección española. / OLIVER WEIKEN / EFE

"Xabi Alonso y Xavi Hernández discuten muchísimo"

Al frente de aquel programa de formación estuvo Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación, quien aquel mismo año decidió salir de la RFEF para retirarse un par de años después al culminar una aventura en Armenia de la mano de Joaquín Caparrós. El entrenador manchego trabajó en la Federación 18 años, diez como seleccionador en las categorías inferiores y ocho como director técnico. Fue, por tanto, el tutor de los propios Xavi Hernández y Xabi Alonso, así como de Fernando Torres, Iniesta o Sergio Ramos, entre otros.

Aquella fue la primera promoción de entrenadores de la RFEF que comandaba Luis Rubiales y que prometía un carácter de "regeneración" con respecto a los procesos anteriores. “Una cosa es haber jugado al fútbol profesional y otra toda la didáctica que requiere la preparación de un entrenador”, les advertían a Xavi Hernández y Xabi Alonso antes de empezar la formación, que, en realidad, se convirtió en un espacio para compartir ideas.

Durante las 21 materias que contemplaba la licencia se debatieron conceptos tácticos que anticipaban cómo serían en los banquillos cada uno de los técnicos en ciernes y que a su vez respondían a cómo habían sido en el campo como jugadores. "Menudos días nos están dando, no paran. Xabi Alonso y Xavi Hernández discuten muchísimo. Cada uno tiene sus ideas, es lógico, luego entrenador es diferente, aunque es cierto que no se han enfrentado por Mourinho y Guardiola. Ese tema no lo han tocado", confesaba en una entrevista Joan Capdevila durante aquellos días de aprendizaje.

Las heridas de los clásicos Guardiola-Mourinho

La dicotomía entre Mourinho y Guardiola la vivieron Xabi Alonso y Xavi Hernández como discípulos de ambos, aunque después se encontrasen en la selección que completó el ciclo más glorioso de su historia. Los derroteros posteriores hicieron que las filosofías que recibieron ambos se cruzasen. Así, el excapitán azulgrana optó por una presión alta que bien podría atribuírsele al portugués y el vasco desarrolló el amor por el fútbol de toque.

Xavi Hernández, perseguido por Xabi Alonso y Karim Benzema en un clásico. / X.FERRÁNDIZ

Los balonazos están prohibidos en los entrenamientos del todavía técnico del Leverkusen, algo a lo que deberán acostumbrarse unos jugadores del Real Madrid que este año han hecho de todo menos construir desde atrás. Xabi Alonso y Xavi Hernández expusieron aquellos días un discurso que ya les había enfrentado como profesionales, a pesar de ser los dos cerebros de 'La Roja'.

La secuencia de 'clásicos' entre Mourinho y Guardiola agrió el carácter de aquellas plantillas, lo que acabó trasladándose al contexto de la selección. Se llegó a especular que ambos habían cruzado en el campo graves insultos y que a Xavi Hernández le había sentado mal la excesiva dureza del jugador vasco en un enfrentamiento directo en 2011. El curso de entrenadores sirvió como apósito para unas heridas que nunca dejaron de latir, pero que el paso del tiempo ha terminado por cerrar. Ahora, Xavi y Xabi son entrenadores, que aprendieron y discutieron en los pupitres en los que ahora reside el futuro de élite del fútbol de clubes.