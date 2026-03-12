El curioso y dramático caso de Ferland Mendy

Ferland Mendy es uno de esos futbolistas que las lesiones nos han impedido ver, un defensor de talla mundial. El francés solo ha podido jugar cinco encuentros esta temporada y la pasada se quedó KO desde marzo por una lesión muscular. A pesar de esto, Mendy siempre suele ser un jugador muy fiable cuando está en el campo, por eso Arbeloa forzó contra el City.

El salmantino se encontró en la fase decisiva de la temporada sin defensas. Las bajas de Asencio, Carreras, Huijsen, Militao y Alaba dejaron a los merengues con la necesidad de recurrir a recursos de emergencia y allí apareció Mendy. Arbeloa no se fía de Fran García, como lleva demostrando desde su llegada, y prefirió dar entrada a un lateral francés que solo había jugado 112 minutos en el resto del curso.

Mendy fue titular ante el Celta y jugó los 90 minutos del duelo demostrando fiabilidad defensiva, su mejor arma. Pero con la ausencia de Carreras en Champions, Arbeloa tuvo que volver a contar con el ex del Olympique de Lyon, algo que él mismo sabía que podría llegar a ser un problema: "No tiene buena pinta. Sabíamos que corríamos un riesgo dándole dos partidos seguidos. Le agradezco el esfuerzo y el rendimiento. Es una maravilla poder entrenarle", afirmó tras el contundente 3-0 al conjunto inglés.

De vuelta a la enfermería

Ahora su futuro vuelve a ser incierto. Mendy había recuperado sensaciones y forma física, pero a la mínima que se lo volvió a forzar, cayó lesionado y fue sustituido en el descanso ante el City. Arbeloa explicó que la lesión tiene mala pinta, pero desde la capital ahora informan que podría no ser tan grave y incluso podría llegar a la vuelta ante el Manchester City aunque parece complicado. El próximo viernes se le harán más pruebas y se decidirá el alcance de la lesión.

Ferland Mendy, con muchos problemas de lesiones / VALENTI ENRICH

Cuando el francés está en plena forma, es un lateral muy difícil de superar que incluso 'asusta' a Lamine Yamal: "¿El rival más difícil? En los entrenamientos, Araujo. ¿Como rival? Tal vez Ferland Mendy”, afirmó en una entrevista con Fabrizio Romano en 2024. Pero el problema es que desde la temporada 2023/24 no ha podido jugar con relativa tranquilidad por culpa de las lesiones.

Un sueldo alto con el que convivir

Además, el Real Madrid lo renovó la temporada pasada hasta 2027, justo antes de lesionarse de gravedad y perderse gran parte de la temporada siguiente. Un sueldo importante con el que los blancos tendrán que lidiar un año más, ya que el francés se encuentra en una escala salarial similar a la de Tchouemani, Ceballos o Carvajal.

El ex del Olympique de Lyon puede que no llegue a la vuelta ante el City y Arbeloa espera poder recuperar a Carreras para la causa. Este fin de semana podría probar a Fran García contra el Elche en el Bernabéu, pero lo más normal es que en el Etihad vuelva a estar el gallego.